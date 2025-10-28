Зеленський поговорив зі Александром Стуббом — про що розмовляли політики

Зеленський провів телефонну розмову зі Стуббом — ключові теми
Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм колегою з Фінляндії Александром Стуббом. Посадовці поспілкувалися телефоном у вівторок, 28 жовтня.
Про це повідомляє Володимир Зеленський у Telegram.
Зеленський розмовляв зі Стуббом
"Був радий зідзвонитися із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку", — написав Президент у дописі.
За словами Зеленського, зі Стуббом обговорили співпрацю з партнерами. Також український глава держави повідомив Президента Фінляндії про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні.
"Украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано", — додав Зеленський.
Нагадаємо, що Президент України також мав бесіду з Міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом, який з візитом в Києві 28 жовтня. Посадовці говорили про українську енергтику та російську агресію.
Додамо, що Зеленський поспілкувався й зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, що вперше в Україні на цій посаді. Сторони обговорили допомогу Києву, спільне виробництво зброї та євроінтеграцію України.
Читайте Новини.LIVE!