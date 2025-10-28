Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів телефонну розмову зі Стуббом — ключові теми

Зеленський провів телефонну розмову зі Стуббом — ключові теми

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 20:33
Оновлено: 20:57
Зеленський поговорив зі Александром Стуббом — про що розмовляли політики
Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм колегою з Фінляндії Александром Стуббом. Посадовці поспілкувалися телефоном у вівторок, 28 жовтня.

Про це повідомляє Володимир Зеленський у Telegram.

Реклама
Читайте також:

Зеленський розмовляв зі Стуббом

"Був радий зідзвонитися із Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Ми, як і завжди, тісно координуємося. Дякую за постійну підтримку", — написав Президент у дописі. 

За словами Зеленського, зі Стуббом обговорили співпрацю з партнерами. Також український глава держави повідомив Президента Фінляндії про поточну ситуацію в дипломатії та в Україні. 

"Украй важливо, щоб усі, хто хоче закінчення цієї війни й гарантування безпеки, працювали так само ефективно та скоординовано", — додав Зеленський.

Про що Зеленський говорив зі Стуббом
Допис Володимира Зеленського у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, що Президент України також мав бесіду з Міністром закордонних справ Нідерландів Давідом ван Веелом, який з візитом в Києві 28 жовтня. Посадовці говорили про українську енергтику та російську агресію.

Додамо, що Зеленський поспілкувався й зі Спікером Сеймасу Литви Юозасом Олєкасом, що вперше в Україні на цій посаді. Сторони обговорили допомогу Києву, спільне виробництво зброї та євроінтеграцію України.

Володимир Зеленський Фінляндія війна в Україні співпраця Александр Стубб
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації