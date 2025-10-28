Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский провел телефонный разговор со Стуббом — ключевые темы

Зеленский провел телефонный разговор со Стуббом — ключевые темы

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 20:33
обновлено: 20:57
Зеленский поговорил с Александром Стуббом — о чем разговаривали политики
Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом. Чиновники пообщались по телефону во вторник, 28 октября.

Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.

Реклама
Читайте также:

Зеленский разговаривал со Стуббом

"Был рад созвониться с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Мы, как и всегда, тесно координируемся. Спасибо за постоянную поддержку", — написал Президент в сообщении.

По словам Зеленского, со Стуббом обсудили сотрудничество с партнерами. Также украинский глава государства сообщил Президенту Финляндии о текущей ситуации в дипломатии и в Украине.

"Крайне важно, чтобы все, кто хочет окончания этой войны и обеспечения безопасности, работали так же эффективно и скоординировано", — добавил Зеленский.

Про що Зеленський говорив зі Стуббом
Сообщение Владимира Зеленского в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, что Президент Украины также имел беседу с Министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом, который с визитом в Киеве 28 октября. Чиновники говорили об украинской энергетике и российской агрессии.

Добавим, что Зеленский пообщался и со Спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом, который впервые в Украине на этой должности. Стороны обсудили помощь Киеву, совместное производство оружия и евроинтеграцию Украины.

Владимир Зеленский Финляндия война в Украине сотрудничество Александр Стубб
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации