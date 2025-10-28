Зеленский поговорил с Александром Стуббом — о чем разговаривали политики

Зеленский провел телефонный разговор со Стуббом — ключевые темы
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор со своим коллегой из Финляндии Александром Стуббом. Чиновники пообщались по телефону во вторник, 28 октября.
Об этом сообщает Владимир Зеленский в Telegram.
Зеленский разговаривал со Стуббом
"Был рад созвониться с Президентом Финляндии Александром Стуббом. Мы, как и всегда, тесно координируемся. Спасибо за постоянную поддержку", — написал Президент в сообщении.
По словам Зеленского, со Стуббом обсудили сотрудничество с партнерами. Также украинский глава государства сообщил Президенту Финляндии о текущей ситуации в дипломатии и в Украине.
"Крайне важно, чтобы все, кто хочет окончания этой войны и обеспечения безопасности, работали так же эффективно и скоординировано", — добавил Зеленский.
Напомним, что Президент Украины также имел беседу с Министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелом, который с визитом в Киеве 28 октября. Чиновники говорили об украинской энергетике и российской агрессии.
Добавим, что Зеленский пообщался и со Спикером Сеймаса Литвы Юозасом Олекасом, который впервые в Украине на этой должности. Стороны обсудили помощь Киеву, совместное производство оружия и евроинтеграцию Украины.
