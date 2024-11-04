Канада відправляє першу замовлену для України систему ППО NASAMS

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зокрема, канадський лідер підтвердив підтримку Плану перемоги.

Про це Зеленський повідомив у понеділок, 4 листопада.

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"Вдячний Джастіну Трюдо, його команді та всім залученим за успішно проведену тематичну конференцію за четвертим пунктом Формули миру "Звільнення полонених і депортованих осіб", що відбулася в Монреалі 30–31 жовтня", — повідомив Зеленський.

Президент додав, що наступним етапом має стати підготовка підсумкового документа — Плану миру — за результатами всіх тематичних конференцій.

"На полях конференції наша делегація представила Джастіну План перемоги, і сьогодні він підтвердив його підтримку", — додав глава держави.

Окрім того, сторони обговорили подальшу співпрацю щодо організації другого Саміту миру та залучення до цієї роботи країн Глобального Півдня.

Крім того, Трюдо повідомив про відправку першої замовленої Канадою для України системи ППО NASAMS. Вона має прибути до нашої держави до кінця цього року.

Також обговорювали подальшу оборонну підтримку України та залучення до війни Північної Кореї.

"Скоординували співпрацю в межах канадського головування у G7 наступного року", — повідомив Зеленський.

Пост Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що Зеленський у понеділок, 4 листопада, провів Ставку. Увага була приділена посиленню ППО в регіонах, які найбільше потерпають від обстрілів, та виробництву власної зброї.

Нагадаємо, Зеленський також провів нараду з військовим керівництвом. Основною темою обговорень стали ситуація на фронті та результати Курської операції.