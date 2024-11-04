Канада отправляет первую заказанную для Украины систему ПВО NASAMS

Зеленский провел телефонный разговор с Джастином Трюдо
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, канадский лидер подтвердил поддержку Плана победы.
Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.
Зеленский переговорил с Трюдо
"Благодарен Джастину Трюдо, его команде и всем привлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая состоялась в Монреале 30-31 октября", — сообщил Зеленский.
Президент добавил, что следующим этапом должна стать подготовка итогового документа — Плана мира — по результатам всех тематических конференций.
"На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы и сегодня он подтвердил его поддержку", — добавил глава государства.
Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга.
Кроме того, Трюдо сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Она должна прибыть в наше государство до конца этого года.
Также обсуждали дальнейшую оборонную поддержку Украины и вовлечение в войну Северной Кореи.
"Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году", — сообщил Зеленский.
Ранее мы сообщали, что Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел Ставку. Внимание было уделено усилению ПВО в регионах, наиболее подверженных обстрелам, и производству собственного оружия.
Напомним, Зеленский также провел совещание с военным руководством. Основной темой обсуждений стали ситуация на фронте и результаты Курской операции.
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