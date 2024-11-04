Канада отправляет первую заказанную для Украины систему ПВО NASAMS

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В частности, канадский лидер подтвердил поддержку Плана победы.

Об этом Зеленский сообщил в понедельник, 4 ноября.

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"Благодарен Джастину Трюдо, его команде и всем привлеченным за успешно проведенную тематическую конференцию по четвертому пункту Формулы мира "Освобождение пленных и депортированных лиц", которая состоялась в Монреале 30-31 октября", — сообщил Зеленский.

Президент добавил, что следующим этапом должна стать подготовка итогового документа — Плана мира — по результатам всех тематических конференций.

"На полях конференции наша делегация представила Джастину План победы и сегодня он подтвердил его поддержку", — добавил глава государства.

Кроме того, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество по организации второго Саммита мира и вовлечению в эту работу стран Глобального Юга.

Кроме того, Трюдо сообщил об отправке первой заказанной Канадой для Украины системы ПВО NASAMS. Она должна прибыть в наше государство до конца этого года.

Также обсуждали дальнейшую оборонную поддержку Украины и вовлечение в войну Северной Кореи.

"Скоординировали сотрудничество в рамках канадского председательства в G7 в следующем году", — сообщил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Ранее мы сообщали, что Зеленский в понедельник, 4 ноября, провел Ставку. Внимание было уделено усилению ПВО в регионах, наиболее подверженных обстрелам, и производству собственного оружия.

Напомним, Зеленский также провел совещание с военным руководством. Основной темой обсуждений стали ситуация на фронте и результаты Курской операции.