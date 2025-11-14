Зеленський провів Ставку та оголосив про низку важливих рішень — звернення

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача. Він оголосив про низку важливих рішень для захисту прикордонних регіонів.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього звернення у п'ятницю, 14 листопада.

Звернення Володимира Зеленського

Під час засідання Ставки було прийняте рішення про те, що Чернігівська, Сумська, Харківська, Донецька, Запорізька, Дніпропетровська та Херсонська області отримають додаткові рішення для посилення безпеки.

"Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми в Нікополі, у Херсоні, в інших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей і навчають операторів дронів за рахунок убивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій", — сказав Зеленський.

Глава держави заявив, що підрозділи безпілотних систем, зокрема "Птахи Мадяра", будуть задіяні ширше та отримають більше ресурсів. З 1 грудня має запрацювати система електронних балів за використання наземних роботизованих комплексів, а бригади отримають повне фінансування на закупівлю дронів і комплектуючих.

Президент також підкреслив важливість розширення програми PURL, яка дозволяє закуповувати американські ракети й системи ППО, зокрема Patriot. За його словами, країни Північної Європи та Балтії вже оголосили про внесок у 500 млн доларів до цієї програми. Україна також готує оборонну угоду з Францією та енергетичну угоду з Грецією для забезпечення газопостачання цієї зими.

"Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби — на дрони, на закупівлю комплектуючих. Також працюємо з партнерами, щоб наповнити програму PURL — програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю, і зокрема системи ППО, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі — ракети для "петріотів". У ніч на сьогодні "петріоти" дуже добре спрацювали — є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя", — наголосив президент.

Окремо Зеленський заявив, що російські дії не залишаться без відповіді. Він нагадав про шістьох загиблих та понад 30 поранених у Києві внаслідок нічної атаки РФ і підкреслив, що Україна робитиме все для захисту своїх громадян.

