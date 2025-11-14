Видео
Зеленский провел Ставку и анонсировал специальные решения

Зеленский провел Ставку и анонсировал специальные решения

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 21:29
обновлено: 22:02
Зеленский провел Ставку и объявил о ряде важных решений — обращение
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего. Он объявил о ряде важных решений для защиты приграничных регионов.

Об этом глава государства сообщил во время вечернего обращения в пятницу, 14 ноября.

Во время заседания Ставки было принято решение о том, что Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области получат дополнительные решения для усиления безопасности.

"Мы готовим специальные решения, которые могут укрепить нашу защиту именно в этих областях и нанести большие потери оккупанту, и прежде всего тем российским подразделениям, которые издеваются над нашими городами, которые издеваются над нашими людьми в Никополе, в Херсоне, в других городах, до которых им легче дотянуться. Они устраивают фактически сафари на людей и обучают операторов дронов за счет убийств украинцев на улицах, на дорогах. Нужно больше защиты и больше активных наших операций", — сказал Зеленский.

Глава государства заявил, что подразделения беспилотных систем, в частности "Птицы Мадьяра", будут задействованы шире и получат больше ресурсов. С 1 декабря должна заработать система электронных баллов за использование наземных роботизированных комплексов, а бригады получат полное финансирование на закупку дронов и комплектующих.

Президент также подчеркнул важность расширения программы PURL, которая позволяет закупать американские ракеты и системы ПВО, в частности Patriot. По его словам, страны Северной Европы и Балтии уже объявили о вкладе в 500 млн долларов в эту программу. Украина также готовит оборонное соглашение с Францией и энергетическое соглашение с Грецией для обеспечения газоснабжения этой зимой.

"Полностью обеспечиваем и прямое финансирование бригадам на их нужды — на дроны, на закупку комплектующих. Также работаем с партнерами, чтобы наполнить программу PURL — программу, которая позволяет нам покупать американское оружие, и в частности системы ПВО, ракеты к ним. Особенно важно в этой программе — ракеты для "петриотов". В ночь на сегодня "петриоты" очень хорошо сработали — есть сбитие российской баллистики. Но надо еще значительно больше сил, систем, ракет к ним, чтобы защищать жизнь", — подчеркнул президент.

Отдельно Зеленский заявил, что российские действия не останутся без ответа. Он напомнил о шести погибших и более 30 раненых в Киеве в результате ночной атаки РФ и подчеркнул, что Украина будет делать все для защиты своих граждан.

Напомним, Владимир Зеленский провел встречу с экс-послом Украины в США.

А также стало известно, что президент назначил нового заместителя командующего Нацгвардии.

Владимир Зеленский Украина Ставка верховного главнокомандующего обращение война в Украине
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
