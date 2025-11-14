Видео
Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардии

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 18:56
обновлено: 19:06
Острижный станет новым заместителем командующего Нацгвардии
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В пятницу, 14 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Острижного на должность заместителя командующего Национальной гвардии. Он был в составе НГУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщается в указе №846/2025, обнародованном на сайте главы государства.

Указ президента. Фото: скриншот

Острижный станет новым заместителем командующего Нацгвардии

"Назначить Острижного Валентина Викторовича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Что известно Валентина Острижного

Полковник Валентин Острижный встретил начало полномасштабной войны в составе спецподразделения "Омега". Впоследствии он исполнял обязанности заместителя командующего НГУ по вопросам работы с личным составом.

Зеленский назначил нового заместителя командующего Нацгвардии - фото 2
Валентин Острижный. Фото: НГУ

На этой должности офицер курировал широкий спектр направлений: социальную адаптацию военнослужащих, помощь освобожденным из плена, работу военных психологов и организацию службы капелланов.

Острижный ранее подчеркивал, что Национальная гвардия продолжает работу над возвращением пропавших без вести и военнопленных.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении военного омбудсмена. Эту должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский назначил временного руководителя Днепропетровской областной государственной администрации. Им станет Владислав Гайваненко.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
