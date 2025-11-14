Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

В пятницу, 14 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский назначил Валентина Острижного на должность заместителя командующего Национальной гвардии. Он был в составе НГУ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом сообщается в указе №846/2025, обнародованном на сайте главы государства.

Указ президента. Фото: скриншот

Острижный станет новым заместителем командующего Нацгвардии

"Назначить Острижного Валентина Викторовича заместителем командующего Национальной гвардии Украины", — говорится в сообщении.

Что известно Валентина Острижного

Полковник Валентин Острижный встретил начало полномасштабной войны в составе спецподразделения "Омега". Впоследствии он исполнял обязанности заместителя командующего НГУ по вопросам работы с личным составом.

Валентин Острижный. Фото: НГУ

На этой должности офицер курировал широкий спектр направлений: социальную адаптацию военнослужащих, помощь освобожденным из плена, работу военных психологов и организацию службы капелланов.

Острижный ранее подчеркивал, что Национальная гвардия продолжает работу над возвращением пропавших без вести и военнопленных.

