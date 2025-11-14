Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У п'ятницю, 14 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Острижного на посаду заступника командувача Національної гвардії. Він був у складі НГУ із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляється в указі №846/2025, оприлюдненому на сайті глави держави.

Указ президента. Фото: скриншот

Острижний стане новим заступником командувача Нацгвардії

"Призначити Острижного Валентина Вікторовича заступником командувача Національної гвардії України", — говориться у повідомленні.

Що відомо Валентина Острижного

Полковник Валентин Острижний зустрів початок повномасштабної війни у складі спецпідрозділу "Омега". Згодом він виконував обов’язки заступника командувача НГУ з питань роботи з особовим складом.

Валентин Острижний. Фото: НГУ

На цій посаді офіцер курував широкий спектр напрямів: соціальну адаптацію військовослужбовців, допомогу звільненим із полону, роботу військових психологів та організацію служби капеланів.

Острижний раніше підкреслював, що Національна гвардія продовжує роботу над поверненням зниклих безвісти та військовополонених.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення військового омбудсмана. Цю посаду обійняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

А до цього Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним стане Владислав Гайваненко.