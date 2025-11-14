Відео
Головна Новини дня Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 18:56
Оновлено: 19:06
Острижний стане новим заступником командувача Нацгвардії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

У п'ятницю, 14 листопада, Президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Острижного на посаду заступника командувача Національної гвардії. Він був у складі НГУ із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляється в указі №846/2025, оприлюдненому на сайті глави держави.

Читайте також:
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії - фото 1
Указ президента. Фото: скриншот

Острижний стане новим заступником командувача Нацгвардії

"Призначити Острижного Валентина Вікторовича заступником командувача Національної гвардії України", — говориться у повідомленні.

Що відомо Валентина Острижного

Полковник Валентин Острижний зустрів початок повномасштабної війни у складі спецпідрозділу "Омега". Згодом він виконував обов’язки заступника командувача НГУ з питань роботи з особовим складом.

Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії - фото 2
Валентин Острижний. Фото: НГУ

На цій посаді офіцер курував широкий спектр напрямів: соціальну адаптацію військовослужбовців, допомогу звільненим із полону, роботу військових психологів та організацію служби капеланів.

Острижний раніше підкреслював, що Національна гвардія продовжує роботу над поверненням зниклих безвісти та військовополонених.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення військового омбудсмана. Цю посаду обійняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

А до цього Президент України Володимир Зеленський призначив тимчасового керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним стане Владислав Гайваненко.

Володимир Зеленський призначення кадрові зміни війна в Україні НГУ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
