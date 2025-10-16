Ольга Решетилова (Кобилинська) стала військовим омбудсманом

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення військового омбудсмана. Цю посаду зайняла Ольга Решетилова (Кобилинська).

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента у четвер, 16 жовтня.

Решетилова стала першим в історії України військовим омбудсманом

Іншим указом Зеленський звільнив Решетилову з посади уповноваженої Президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Вона стала першим в історії України військовим омбудсманом.

"Основний пріоритет зараз — це запуск Офісу військового омбудсмана. В цей час також важливо не втратити динаміку з опрацювання та реагування на звернення й скарги військовослужбовців. Як у статусі уповноваженої президента, так і в статусі військового омбудсмана я працюватиму над забезпеченням відчуття захищеності для військових і над відновленням справедливості для них", — зазначила Решетилова (Кобилинська).

Чим займатиметься Офіс військового омбудсмана

Очікується, що Офіс військового омбудсмана забезпечуватиме цивільний контроль за дотриманням прав усіх Сил оборони — чинних військових, бійців добровольчих формувань територіальних громад, резервістів на навчаннях, учасників руху опору в окупації та правоохоронців, які беруть участь у бойових діях.

"Військовий омбудсман розв'язуватиме проблемні питання щодо проходження служби та розглядатиме скарги, може призначати перевірки й напрацьовувати рішення", — йдеться в повідомленні.

