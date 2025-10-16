Видео
Зеленский назначил военного омбудсмена — кто им стал

Зеленский назначил военного омбудсмена — кто им стал

Дата публикации 16 октября 2025 11:06
Ольга Решетилова (Кобылинская) стала военным омбудсманом
Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении военного омбудсмена. Эту должность заняла Ольга Решетилова (Кобылинская).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента в четверг, 16 октября.

Решетилова стала первым в истории Украины военным омбудсманом

Другим указом Зеленский уволил Решетилову с должности уполномоченного Президента Украины по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей. Она стала первым в истории Украины военным омбудсманом.

"Основной приоритет сейчас — это запуск Офиса военного омбудсмена. В это время также важно не потерять динамику по обработке и реагированию на обращения и жалобы военнослужащих. Как в статусе уполномоченного президента, так и в статусе военного омбудсмена я буду работать над обеспечением ощущения защищенности для военных и над восстановлением справедливости для них", — отметила Решетилова (Кобылинская).

Чем будет заниматься Офис военного омбудсмена

Ожидается, что Офис военного омбудсмена будет обеспечивать гражданский контроль за соблюдением прав всех Сил обороны — действующих военных, бойцов добровольческих формирований территориальных общин, резервистов на учениях, участников движения сопротивления в оккупации и правоохранителей, участвующих в боевых действиях.

"Военный омбудсмен будет решать проблемные вопросы прохождения службы и рассматривать жалобы, может назначать проверки и нарабатывать решения", — говорится в сообщении.

Напомним, недавно Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины.

Также президент временно назначил главу Днепропетровской ОГА.

Владимир Зеленский назначение указ военный омбудсман Ольга Решетилова
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
