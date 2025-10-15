Відео
Головна Новини дня Зеленський призначив нового очільника Дніпропетровської ОДА

Зеленський призначив нового очільника Дніпропетровської ОДА

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 12:15
Владислав Гайваненко очолить Дніпропетровську ОДА
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський призначив нового керівника Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Ним стане Владислав Гайваненко.

Відповідний указ №788 з'явився на сайті президента.

Читайте також:

Новий керівник Дніпропетровської ОДА 

Згідно з указом Зеленського, Дніпровську ОДА очолить Владислав Гайваненко. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови адміністрації.

Водночас своїм указом президент також звільнив колишнього очільника Сергія Лисака та утворив Одеську міську військову адміністрацію. 

"Призначити Лисака Сергія Петровича начальником Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області", — йдеться в документі. 

Нагадаємо, 14 жовтня Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО. Посаду обійняв Євген Острянський.

А 19 вересня президент призначив військову омбудсманку. Так, Ольга Решетилова контролюватиме дотримання прав військовослужбовців, резервістів, бійців ТрО і розглядатиме скарги. 

Володимир Зеленський призначення Дніпропетровська область посада Дніпропетровська ОВА
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
