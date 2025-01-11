Зеленський провів Ставку щодо виробництва БпЛА й ракет

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили, зокрема, українські операції із застосуванням дронів та закупівлі для ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців.

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"Щойно провів Ставку. Головне — наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони", — йдеться у повідомленні.

Зеленський заслухав доповіді щодо контрактів: тих, які вже виконуються, та тих, які заплановані. Він зауважив, що спільним завданням виробників зброї та урядовців є суттєве нарощення виробництва українських ракет, дронів артилерії та усієї необхідної техніки.

Президент також доручив збільшити кількість замовлень дронів, що вже виконується. За його словами, наші арсенали — це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів.

"І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", — додав український лідер.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам розповів, якою бачить Україну після закінчення війни.

Також він наголосив, що сьогодні найбільшу силу духу проявляють українські діти, які змушені проходити через жахливі випробування війною.