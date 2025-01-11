Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік arrow

Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

11 січня 2025 15:02
Євгенія Брюховецька - редактор
Зеленський провів Ставку щодо виробництва БпЛА й ракет
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Обговорили, зокрема, українські операції із застосуванням дронів та закупівлі для ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців.

Читайте також:

Ставка Верховного Головнокомандувача 11 січня

"Щойно провів Ставку. Головне — наші операції з дронами та закупівлі на цей рік, закупівлі всього, що необхідно Силам оборони", — йдеться у повідомленні.

Зеленський заслухав доповіді щодо контрактів: тих, які вже виконуються, та тих, які заплановані. Він зауважив, що спільним завданням виробників зброї та урядовців є суттєве нарощення виробництва українських ракет, дронів артилерії та усієї необхідної техніки.

Президент також доручив збільшити кількість замовлень дронів, що вже виконується. За його словами, наші арсенали — це одна з гарантій незалежності, як і влучність воїнів. 

"І я дякую всім підрозділам, які завдають ударів по території Росії: по військових обʼєктах, по військовій логістиці окупанта. Все більше має бути таких важливих результатів", — додав український лідер.

null
Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський в інтерв'ю італійським журналістам розповів, якою бачить Україну після закінчення війни.

Також він наголосив, що сьогодні найбільшу силу духу проявляють українські діти, які змушені проходити через жахливі випробування війною.

зброя ракети дрони війна в Україні виробництво

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

16:32 Десантники розкрили подробиці взяття в полон військового КНДР

16:15 Одеські пенсіонери можуть отримати посвідчення в "Дії"

15:45 В Одесі підліток робив "закладки" — хлопця затримали

15:35 У ССО показали відео взяття в полон солдата КНДР на Курщині

15:23 Синоптик Діденко попередила про похолодання в Україні завтра

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:11 Київ замете снігом — прогноз погоди на завтра

15:02 Зеленський провів Ставку — які важливі плани на 2025 рік

15:00 В Одесі безоплатно роздають слухові апарати — де отримати

15:00 Учні зможуть обирати профілі навчання та предмети — деталі

14:58 У СБУ повідомили подробиці взяття в полон солдатів КНДР

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році