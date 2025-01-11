Зеленский провел Ставку по производству БПЛА и ракет

Зеленский провел Ставку — какие важные планы на 2025 год
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Обсудили, в частности, украинские операции с применением дронов и закупки для ВСУ.
Об этом Зеленский сообщил в обращении к украинцам.
Ставка Верховного Главнокомандующего 11 января
"Только что провел Ставку. Главное — наши операции с дронами и закупки на этот год, закупки всего, что необходимо Силам обороны", — говорится в сообщении.
Зеленский заслушал доклады относительно контрактов: уже выполняемых и запланированных. Он отметил, что общей задачей производителей оружия и правительственных чиновников является существенное наращивание производства украинских ракет, дронов артиллерии и всей необходимой техники.
Президент также поручил увеличить количество выполняемых заказов дронов. По его словам, наши арсеналы — это одна из гарантий независимости, как и точность воинов.
"И я благодарю всех подразделений, которые наносят удары по территории России: по военным объектам, по военной логистике оккупанта. Все больше должно быть таких важных результатов", — добавил украинский лидер.
Ранее Зеленский в интервью итальянским журналистам рассказал, какой видит Украину после окончания войны.
Также он подчеркнул, что сегодня наибольшую силу духа проявляют украинские дети, вынужденные проходить ужасные испытания войной.
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