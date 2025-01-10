На думку президента України, державу можна відбудувати, об'єднавши родини після війни

Президент України Володимир Зеленський на інтерв'ю італійському телеканалу RaiNews24. Фото: Офіс президента

Під час свого візиту до Італії Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю місцевим журналістам. Він докладно описав, якою бачить Україну після закінчення війни.

Свою думку він висловив італійському каналу RaiNews24.

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Якою після війни бачить Україну Зеленський

Президент зазначив, що основним пріоритетом післявоєнної України будуть люди. Адже Україна втратила і втрачає на полі бою найдорожче та безцінне майже для будь-якої держави — людей.

"Ця війна на жаль відібрала багато людей по-різному. Хтось віддав життя героїчно захищаючи її, а хтось віддав свій час і свій маленький світ та спокій переїхавши за кордон. Для мене найголовніше повернути українців додому, у безпечну Україну", — сказав Зеленський.

Президент акцентував, що родини, які виїхали за межі України в пошуках безпеки, повинні отримати всі можливості, щоб спокійно об'єднатись тут, вдома, зі своїми захисниками, які були на фронті.

"Важливо, щоб військовий, який був в окопі, повернувся додому. Щоб жіночка, яка поїхала з дитиною за кордон, а її чоловік воює, щоб вона повернулась до дому", — заявив президент України.

Володимир Зеленський підсумував, що весь світ побачив силу України в об'єднанні. Так було на початку війни й це буде після закінчення війни, а тому об'єднана країна зможе все відбудувати.

Нагадаємо, 10 січня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Італії Серджо Маттареллою. Сторони, зокрема, обговорили питання повернення українських дітей, викрадених Росією. З робочим візитом до Італії глава української держави прибув напередодні, 9 січня.