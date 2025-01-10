По мнению президента Украины, государство можно отстроить, объединив семьи после войны

Президент Украины Владимир Зеленский на интервью итальянскому телеканалу RaiNews24. Фото: Офис президента

Во время своего визита в Италию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местным журналистам. Он подробно описал, какой видит Украину после окончания войны.

Свое мнение он высказал итальянскому каналу RaiNews24.

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Президент отметил, что основным приоритетом послевоенной Украины будут люди. Ведь Украина потеряла и теряет на поле боя самое дорогое и бесценное почти для любого государства — людей.

"Эта война к сожалению отобрала много людей по-разному. Кто-то отдал жизнь героически защищая ее, а кто-то отдал свое время и свой маленький мир и покой переехав за границу. Для меня самое главное вернуть украинцев домой, в безопасную Украину", — сказал Зеленский.

Президент акцентировал, что семьи, которые выехали за пределы Украины в поисках безопасности, должны получить все возможности, чтобы спокойно объединиться здесь, дома, со своими защитниками, которые были на фронте.

"Важно, чтобы военный, который был в окопе, вернулся домой. Чтобы женщина, которая уехала с ребенком за границу, а ее муж воюет, чтобы она вернулась домой", — заявил президент Украины.

Владимир Зеленский подытожил, что весь мир увидел силу Украины в объединении. Так было в начале войны и это будет после окончания войны, а потому объединенная страна сможет все отстроить.

Напомним, 10 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией. С рабочим визитом в Италию глава украинского государства прибыл накануне, 9 января.