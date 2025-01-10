По мнению президента Украины, государство можно отстроить, объединив семьи после войны

Украина после войны — Зеленский назвал приоритетную задачу
Во время своего визита в Италию Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью местным журналистам. Он подробно описал, какой видит Украину после окончания войны.
Свое мнение он высказал итальянскому каналу RaiNews24.
Какой после войны видит Украину Зеленский
Президент отметил, что основным приоритетом послевоенной Украины будут люди. Ведь Украина потеряла и теряет на поле боя самое дорогое и бесценное почти для любого государства — людей.
"Эта война к сожалению отобрала много людей по-разному. Кто-то отдал жизнь героически защищая ее, а кто-то отдал свое время и свой маленький мир и покой переехав за границу. Для меня самое главное вернуть украинцев домой, в безопасную Украину", — сказал Зеленский.
Президент акцентировал, что семьи, которые выехали за пределы Украины в поисках безопасности, должны получить все возможности, чтобы спокойно объединиться здесь, дома, со своими защитниками, которые были на фронте.
"Важно, чтобы военный, который был в окопе, вернулся домой. Чтобы женщина, которая уехала с ребенком за границу, а ее муж воюет, чтобы она вернулась домой", — заявил президент Украины.
Владимир Зеленский подытожил, что весь мир увидел силу Украины в объединении. Так было в начале войны и это будет после окончания войны, а потому объединенная страна сможет все отстроить.
Напомним, 10 января Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Италии Серджо Маттареллой. Стороны, в частности, обсудили вопрос возвращения украинских детей, похищенных Россией. С рабочим визитом в Италию глава украинского государства прибыл накануне, 9 января.
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