Ставка Зеленського: головний акцент — ППО, дрони та фронт

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головну увагу приділили питанням захисту критичної інфраструктури, виробництву дронів та ситуації на ключових напрямках фронту.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі у понеділок, 8 вересня.

Ставка Верховного головнокомандувача

Президент України повідомив, що ключовою темою сьогоднішньої Ставки стали технологічні питання, зокрема забезпечення системами ППО та ракетами, графіки їхнього виробництва й постачання. Особливу увагу приділили захисту енергетичної інфраструктури, оскільки російські війська знову спрямовують удари по об’єктах енергомережі. Зеленський підкреслив, що головна мета — збереження стабільності всієї системи.

"Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, у тому числі й далекобійної зброї", — зазначив Зеленський.

Під час Ставки також заслухали доповіді військових про ситуацію на фронті. Найбільший акцент зробили на Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, де точаться запеклі бої, а також на прикордонні Сумщини. Президент подякував підрозділам за їхню стійкість і результативні дії на полі бою.

