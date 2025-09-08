Відео
Зеленський провів Ставку головнокомандувача — деталі

Зеленський провів Ставку головнокомандувача — деталі

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 19:56
Ставка Зеленського: головний акцент — ППО, дрони та фронт
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача. Головну увагу приділили питанням захисту критичної інфраструктури, виробництву дронів та ситуації на ключових напрямках фронту.

Про це Володимир Зеленський написав у власному Telegram-каналі у понеділок, 8 вересня.

Читайте також:

Ставка Верховного головнокомандувача

Президент України повідомив, що ключовою темою сьогоднішньої Ставки стали технологічні питання, зокрема забезпечення системами ППО та ракетами, графіки їхнього виробництва й постачання. Особливу увагу приділили захисту енергетичної інфраструктури, оскільки російські війська знову спрямовують удари по об’єктах енергомережі. Зеленський підкреслив, що головна мета — збереження стабільності всієї системи.

"Були доповіді щодо нашого виробництва дронів: якість, кількісні показники. Я вдячний усім виробникам, які збільшують постачання, у тому числі й далекобійної зброї", — зазначив Зеленський.

Під час Ставки також заслухали доповіді військових про ситуацію на фронті. Найбільший акцент зробили на Донецькій, Харківській та Запорізькій областях, де точаться запеклі бої, а також на прикордонні Сумщини. Президент подякував підрозділам за їхню стійкість і результативні дії на полі бою.

Нагадаємо, що Зеленський відзначив державними нагородами військових розвідників з нагоди Дня воєнної розвідки, який відзначали 7 вересня.

Раніше ми також інформували, що Зеленський зустрівся з американською журналісткою, з якою обговорив, зокрема, інструменти тиску на диктатора Путіна для якнайшвидшого завершення війни.

Володимир Зеленський ППО Ставка верховного головнокомандувача дрони інфраструктура
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
