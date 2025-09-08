Видео
Главная Новости дня Зеленский провел Ставку главнокомандующего — детали

Зеленский провел Ставку главнокомандующего — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 19:56
Ставка Зеленского: главный акцент - ПВО, дроны и фронт
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Главное внимание уделили вопросам защиты критической инфраструктуры, производству дронов и ситуации на ключевых направлениях фронта.

Об этом Владимир Зеленский написал в собственном Telegram-канале в понедельник, 8 сентября.

Ставка Верховного главнокомандующего

Президент Украины сообщил, что ключевой темой сегодняшней Ставки стали технологические вопросы, в частности обеспечение системами ПВО и ракетами, графики их производства и поставки. Особое внимание уделили защите энергетической инфраструктуры, поскольку российские войска снова направляют удары по объектам энергосети. Зеленский подчеркнул, что главная цель - сохранение стабильности всей системы.

"Были доклады по нашему производству дронов: качество, количественные показатели. Я благодарен всем производителям, которые увеличивают поставки, в том числе и дальнобойного оружия", — отметил Зеленский.

Во время Ставки также заслушали доклады военных о ситуации на фронте. Наибольший акцент сделали на Донецкой, Харьковской и Запорожской областях, где идут ожесточенные бои, а также на приграничье Сумщины. Президент поблагодарил подразделения за их стойкость и результативные действия на поле боя.

Напомним, что Зеленский отметил государственными наградами военных разведчиков по случаю Дня военной разведки, который отмечали 7 сентября.

Ранее мы также информировали, что Зеленский встретился с американской журналисткой, с которой обсудил, в частности, инструменты давления на диктатора Путина для скорейшего завершения войны.

Владимир Зеленский ПВО Ставка верховного главнокомандующего дроны инфраструктура
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
