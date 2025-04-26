Зеленський обговорив з представниками Ватикану повернення депортованих дітей

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 26 квітня, зустрівся із Державним секретарем Ватикану кардиналом П’єтро Пароліном, а також кардиналом Маттео Дзуппі. Він розповів деталі обговорень.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з кардиналом П’єтро Пароліном

Особливий акцент під час зустрічі зробили на досягненні справедливого миру та спільних зусиллях України, США й Європи для забезпечення повного і безумовного припинення вогню.

Володимир Зеленський та Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Зеленський подякував за підтримку права України на самозахист принципу, що країні-жертві агресії не можуть нав’язувати умови миру.

Державний секретар Ватикану кардинал П’єтро Паролін. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

"Розраховуємо, що Святий Престол і надалі допомагатиме об’єднувати міжнародні зусилля для досягнення миру, повернення депортованих Росією українських дітей і звільнення полонених", — додав глава держави.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Зустріч Зеленського з кардиналом Маттео Дзуппі

Глава держави зазначив, що Україні важливо сьогодні бути в Італії та обʼєднатися з усім світом.

"Ми вдячні за допомогу Україні з боку Ватикану в поверненні незаконно депортованих та переміщених Росією українських дітей і звільненні полонених. Саме ця тема була однією з ключових під час нашої зустрічі з кардиналом Маттео Дзуппі", — розповів Зеленський.

За його словами, для України найголовніше — це повернути всіх наших людей. Він зауважив, що є дуже багато дітей, які утримуються поза їх волею на території РФ.

"Ми хочемо повернути їх додому й тому саме по таку допомогу знову звертаємось до Ватикану", — додав український лідер.

Нагадаємо, 26 квітня в Італії Зеленський зустрівся з главою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Зокрема, вони обговорили нові санкції проти Росії.

Крім того, глава держави говорив з головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні про встановлення миру в Україні.