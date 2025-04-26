Зеленский обсудил с представителями Ватикана возвращение депортированных детей

Зеленский провел еще ряд встреч в Ватикане — что известно
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 26 апреля, встретился с Государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, а также кардиналом Маттео Дзуппи. Он рассказал детали обсуждений.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Встреча Зеленского с кардиналом Пьетро Паролином
Особый акцент во время встречи сделали на достижении справедливого мира и совместных усилиях Украины, США и Европы для обеспечения полного и безусловного прекращения огня.
Зеленский поблагодарил за поддержку права Украины на самозащиту принципа, что стране-жертве агрессии не могут навязывать условия мира.
"Рассчитываем, что Святой Престол и в дальнейшем будет помогать объединять международные усилия для достижения мира, возвращения депортированных Россией украинских детей и освобождения пленных", — добавил глава государства.
Встреча Зеленского с кардиналом Маттео Дзуппи
Глава государства отметил, что Украине важно сегодня быть в Италии и объединиться со всем миром.
"Мы благодарны за помощь Украине со стороны Ватикана в возвращении незаконно депортированных и перемещенных Россией украинских детей и освобождении пленных. Именно эта тема была одной из ключевых во время нашей встречи с кардиналом Маттео Дзуппи", — рассказал Зеленский.
По его словам, для Украины самое главное — это вернуть всех наших людей. Он отметил, что есть очень много детей, которые содержатся вне их воли на территории РФ.
"Мы хотим вернуть их домой и поэтому именно за такой помощью снова обращаемся к Ватикану", — добавил украинский лидер.
Напомним, 26 апреля в Италии Зеленский встретился с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. В частности, они обсудили новые санкции против России.
Кроме того, глава государства говорил с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони об установлении мира в Украине.
Читайте Новини.LIVE!