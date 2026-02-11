Зеленський провів селектор 11 лютого — розкрив наслідки обстрілів

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 11 провів щоденний селектор. Фактично в усіх громадах прикордоння з Росією та прифронтових ообластях тривають постійні російські удари.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Зеленський розповів, що тільки на Херсон за минулу добу окупанти випустили 470 дронів. Хоч і більшість з них вдалося подавити, але все ж були влучання.

Крім того, армія РФ вдарила по Богодухові на Харківщині. Було пряме влучання дрона по житловому будинку. Внаслідок атаки загинули двоє дворічних хлопчиків та дівчинка, якій був лише рік. Також загинув батько дітей.

Зеленський проводить щоденний селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_offici

Президент додав, що на Донеччині після російського обстрілу триває відновлення газопостачання. Були удари по інфраструктурі Дніпровщини, в Синельниківському районі. Частина споживачів зараз без електрики в Запоріжжі після удару "шахедів". Триває робота по відновленню.

За словами глави держави, все це свідчить, що саме безпекові питання зараз ключові, і все інше повинно вирішуватись лише в прив'язці до реального гарантування безпеки.

"Поки Росія продовжує вбивати людей і знищувати нашу інфраструктуру, навіть до активної дипломатії в суспільства не буде достатньої довіри. І це важливо розуміти всім партнерам України — і в Америці, і в Європі. Очікую від українських дипломатів результативного донесення до партнерів цієї позиції щодо безпеки і повного інформування всіх наших партнерів про реальну ситуацію в українських областях", — наголосив Володимир Зеленський.

Так, президент доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з Міністерством оборони, Міністерством енергетики та визначеними керівниками громад опрацювати конкретні й обговорені рішення для посилення захисту об'єктів інфраструктури.

Зазначається, що публічно розкривти деталі зараз не можна, але є системні кроки, які повинні бути зроблені і гдава держави очікує на доповідь щодо виконання.

"Доручив уряду забезпечити повну реалізацію програми пакунків тепла на Полтавщині. Вдячний усім ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам за роботу фактично у форматі 24/7 на відновлення в регіонах Центральної України, також на Франківщині, у Волинській області, на Київщині та в столиці. Усі результати, які є зараз у відновленні, допомагають і всій нашій обороні, і нашій дипломатії", — підсумував Зеленський.

