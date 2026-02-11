Зеленский провел селектор 11 февраля — раскрыл последствия обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 11 провел ежедневный селектор. Фактически во всех громадах приграничья с Россией и прифронтовых ообластях продолжаются постоянные российские удары.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Зеленский рассказал, что только на Херсон за минувшие сутки оккупанты выпустили 470 дронов. Хоть и большинство из них удалось подавить, но все же были попадания.

Кроме того, армия РФ ударила по Богодухову на Харьковщине. Было прямое попадание дрона по жилому дому. В результате атаки погибли двое двухлетних мальчиков и девочка, которой был всего год. Также погиб отец детей.

Зеленский проводит ежедневный селектор. Фото: t.me/V_Zelenskiy_offici

Президент добавил, что в Донецкой области после российского обстрела продолжается восстановление газоснабжения. Были удары по инфраструктуре Днепровщины, в Синельниковском районе. Часть потребителей сейчас без электричества в Запорожье после удара "шахедов". Продолжается работа по восстановлению.

По словам главы государства, все это свидетельствует, что именно вопросы безопасности сейчас ключевые, и все остальное должно решаться только в привязке к реальному обеспечению безопасности.

"Пока Россия продолжает убивать людей и уничтожать нашу инфраструктуру, даже к активной дипломатии у общества не будет достаточного доверия. И это важно понимать всем партнерам Украины — и в Америке, и в Европе. Ожидаю от украинских дипломатов результативного донесения до партнеров этой позиции по безопасности и полного информирования всех наших партнеров о реальной ситуации в украинских областях", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Так, президент поручил командующему Воздушных сил ВСУ вместе с Министерством обороны, Министерством энергетики и определенными руководителями громад проработать конкретные и обсужденные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры.

Отмечается, что публично раскрыть детали сейчас нельзя, но есть системные шаги, которые должны быть сделаны и глава государства ожидает доклад по выполнению.

"Поручил правительству обеспечить полную реализацию программы пакетов тепла на Полтавщине. Благодарен всем ремонтным бригадам, энергетическим компаниям, ГСЧС Украины, коммунальным службам за работу фактически в формате 24/7 на восстановление в регионах Центральной Украины, также на Франковщине, в Волынской области, в Киевской области и в столице. Все результаты, которые есть сейчас в восстановлении, помогают и всей нашей обороне, и нашей дипломатии", — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский отреагировал на ночные обстрелы. Он отметил, что российская армия не готовится остановиться.

Также президент анонсировал изменения в работе ПВО. Зеленский отметил, что в отдельных регионах фактически полностью перестраивается то, как работают команды.