Россия не останавливается - Зеленский отреагировал на ночные обстрелы

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 11 февраля, отреагировал на новые российские удары. В частности, в Харьковской области противник убил мужчину и троих детей. Президент подчеркнул, что российская армия не готовится остановиться.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Зеленский прокомментировал новые российские атаки

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили трех маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали — женщина беременна, получила ожоги", — отметил Зеленский.

Детская игрушка под завалами. Фото: ГСЧС

Спасатели на месте российского обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

Кроме того, сегодня утром оккупанты атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области из-за обстрела беспилотниками ранены шесть человек, среди которых есть дети, также известно о погибшем.

Под утро захватчики нанесли удар по железнодорожному депо в Конотопе, в результате чего поврежден пожарный поезд.

Также враг бил по Днепропетровщине, Запорожью и Полтавщине. С вечера было выпущено 129 ударных дронов.

Зеленский отметил, что каждый такой российский удар подрывает доверие к тому, что происходит в дипломатии для завершения войны. По его словам, это в очередной раз доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины — это реальный ключ к окончанию убийств.

Спасатели в Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться — они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину", — подчеркнул глава государства.

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Украинский лидер заявил, что ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России — обязательные предпосылки защиты жизни.

"Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты ударили дроном по дому в Богодухове. В результате атаки погибли трое детей и мужчина. Известно, что семья лишь несколько дней назад переехала из Золочева в Богодухов из-за опасности ударов.

А в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько дронов удалось уничтожить ПВО этой ночью.