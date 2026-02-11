Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия не останавливается — Зеленский отреагировал на обстрелы

Россия не останавливается — Зеленский отреагировал на обстрелы

Ua en ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:17
Россия не останавливается - Зеленский отреагировал на ночные обстрелы
Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 11 февраля, отреагировал на новые российские удары. В частности, в Харьковской области противник убил мужчину и троих детей. Президент подчеркнул, что российская армия не готовится остановиться.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Зеленский прокомментировал новые российские атаки

"Накануне в Харькове россияне ударили дроном по частному дому. Убили трех маленьких детей. Погиб и их отец. Мои искренние соболезнования родным и близким. Маму госпитализировали — женщина беременна, получила ожоги", — отметил Зеленский.

Наслідки російського удару по Богодухову 11 лютого
Детская игрушка под завалами. Фото: ГСЧС
Обстріл Харківщини 11 лютого
Спасатели на месте российского обстрела Харьковщины. Фото: ГСЧС

Кроме того, сегодня утром оккупанты атаковали дроном городскую больницу в Запорожье. Ночью в Сумской области из-за обстрела беспилотниками ранены шесть человек, среди которых есть дети, также известно о погибшем.

Под утро захватчики нанесли удар по железнодорожному депо в Конотопе, в результате чего поврежден пожарный поезд.

Также враг бил по Днепропетровщине, Запорожью и Полтавщине. С вечера было выпущено 129 ударных дронов.

Зеленский отметил, что каждый такой российский удар подрывает доверие к тому, что происходит в дипломатии для завершения войны. По его словам, это в очередной раз доказывает, что именно жесткое давление на Россию и четкие гарантии безопасности для Украины — это реальный ключ к окончанию убийств.

Атака Росії на Богодухів 11 лютого
Спасатели в Харьковской области. Фото: ГСЧС

"Пока давление на агрессора недостаточное и пока безопасность для нас, для Украины, не гарантирована, все остальное не работает. Российская армия не готовится остановиться — они готовятся воевать и дальше. И реально на защиту жизни работает только наша сила, а это значит, что нужно и в дальнейшем поддерживать и усиливать Украину", — подчеркнул глава государства.

Атака Росії на Харківщину 11 лютого
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: ГСЧС

Украинский лидер заявил, что ПВО, пакеты поддержки устойчивости и ответственность России — обязательные предпосылки защиты жизни.

"Безопасность должна быть, чтобы был мир. Спасибо всем, кто именно так действует и реально помогает Украине", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 11 февраля оккупанты ударили дроном по дому в Богодухове. В результате атаки погибли трое детей и мужчина. Известно, что семья лишь несколько дней назад переехала из Золочева в Богодухов из-за опасности ударов.

А в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько дронов удалось уничтожить ПВО этой ночью.

Владимир Зеленский война Украина Харьковская область обстрелы оккупанты
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации