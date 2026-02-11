Росія не зупиняється — Зеленський відреагував на нічні обстріли

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Український лідер Володимир Зеленський у середу, 11 лютого, відреагував на нові російські удари. Зокрема, у Харківській області противник вбив чоловіка та трьох дітей. Президент наголосив, що російська армія не готується зупинитись.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Зеленський прокоментував нові російські атаки

"Напередодні в Харкові росіяни вдарили дроном по приватному будинку. Вбили трьох маленьких дітей. Загинув і їхній батько. Мої щирі співчуття рідним та близьким. Маму госпіталізували — жінка вагітна, отримала опіки", — зазначив Зеленський.

Дитяча іграшка під завалами. Фото: ДСНС

Рятувальники на місці російського обстрілу Харківщини. Фото: ДСНС

Крім того, сьогодні зранку окупанти атакували дроном міську лікарню в Запоріжжі. Вночі у Сумській області через обстріл безпілотниками поранено шість людей, серед яких є діти, також відомо про загиблого.

Під ранок загарбники завдали удару по залізничному депо в Конотопі, внаслідок чого пошкоджено пожежний поїзд.

Також ворог бив по Дніпропетровщині, Запоріжжю та Полтавщині. З вечора було випущено 129 ударних дронів.

Зеленський наголосив, що кожен такий російський удар підриває довіру до того, що відбувається у дипломатії для завершення війни. За його словами, це вкотре доводить, що саме жорсткий тиск на Росію та чіткі гарантії безпеки для України — це реальний ключ до закінчення вбивств.

Рятувальники у Харківській області. Фото: ДСНС

"Поки тиск на агресора недостатній і поки безпека для нас, для України, не гарантована, все інше не працює. Російська армія не готується зупинитись — вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну", — наголосив глава держави.

Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: ДСНС

Український лідер заявив, що ППО, пакети підтримки стійкості та відповідальність Росії — обовʼязкові передумови захисту життя.

"Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", — додав Зеленський.

Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 11 лютого окупанти вдарили дроном по будинку в Богодухові. Внаслідок атаки загинули троє дітей та чоловік. Відомо, що родина лише декілька днів тому переїхала із Золочіва до Богодухова через небезпеку ударів.

А у Повітряних силах ЗСУ розповіли, скільки дронів вдалося знищити ППО цієї ночі.