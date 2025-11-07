Україна та Румунія розширюють оборонне партнерство - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив про продуктивну розмову з президентом Румунії Нікушором Даном. Під час переговорів сторони обговорили поточну дипломатичну ситуацію, триваючі російські удари по Україні та шляхи, які можуть змусити Росію повернутися до реальності й припинити агресію.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Зеленського. Фото: скриншот

Україна та Румунія розширюють оборонне партнерство

За словами Президента, окрему увагу було приділено питанню подальшої оборонної підтримки України, зокрема потребі у зміцненні систем протиповітряної оборони. Президенти також торкнулися теми ініціативи PURL і співпраці в межах інструменту SAFE, що передбачає спільні проєкти в оборонній сфері.

Зеленський зазначив, що Україна готова експортувати до Румунії власні оборонні розробки та має значний потенціал для розширення партнерства.

Крім того, глава української держави запросив Нікушора Дана відвідати Україну. За словами Зеленського, команди обох президентів уже працюють над підготовкою візиту, який має принести практичні результати для двосторонніх відносин.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський провів змістовну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто, під час якої сторони обговорили ключові питання безпеки та гуманітарної підтримки. Серед тем — російські обстріли, рекрутинг іноземців до армії РФ та викрадення українських дітей.

До цього Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Сербії Александром Вучичем. Сторони предметно обговорили питання європейської інтеграції обох країн.