Главная Новости дня Зеленский провел разговор с президентом Румынии — о чем говорили

Зеленский провел разговор с президентом Румынии — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 20:45
обновлено: 21:30
Украина и Румыния расширяют оборонное партнерство - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продуктивном разговоре с президентом Румынии Никушором Даном. Во время переговоров стороны обсудили текущую дипломатическую ситуацию, продолжающиеся российские удары по Украине и пути, которые могут заставить Россию вернуться к реальности и прекратить агрессию.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram.

Украина и Румыния расширяют оборонное партнерство

По словам Президента, отдельное внимание было уделено вопросу дальнейшей оборонной поддержки Украины, в частности потребности в укреплении систем противовоздушной обороны. Президенты также коснулись темы инициативы PURL и сотрудничества в рамках инструмента SAFE, предусматривающего совместные проекты в оборонной сфере.

Зеленский отметил, что Украина готова экспортировать в Румынию собственные оборонные разработки и имеет значительный потенциал для расширения партнерства.

Кроме того, глава украинского государства пригласил Никушора Дана посетить Украину. По словам Зеленского, команды обоих президентов уже работают над подготовкой визита, который должен принести практические результаты для двусторонних отношений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский провел содержательную беседу с президентом Кении Уильямом Руто, во время которой стороны обсудили ключевые вопросы безопасности и гуманитарной поддержки. Среди тем — российские обстрелы, рекрутинг иностранцев в армию РФ и похищение украинских детей.

До этого Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Сербии Александром Вучичем. Стороны предметно обсудили вопросы европейской интеграции обеих стран.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
