Зеленський провів розмову з Президентом Європейської ради
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Це сталося напередодні важливого засідання Ради Європи.
Про це український лідер повідомив у Telegram у середу, 19 березня.
Зеленський поспілкувався із Антоніу Коштою
Під час бесіди український лідер висловив подяку за запрошення взяти участь у заході та обговорив ключові питання порядку денного.
"Говорили також про участь України в ініціативі щодо переозброєння Європи за планом ReArm Europe, фінансування закупівлі боєприпасів, а також про кроки для прискорення нашої інтеграції в ЄС", — написав Зеленський.
Президент України наголосив на важливості фінансування закупівлі боєприпасів, а також окреслив кроки, необхідні для пришвидшення європейської інтеграції України. Він висловив сподівання на підтримку з боку ЄС у розблокуванні переговорних кластерів.
Окремо глава держави поінформував Антоніу Кошту про свою конструктивну розмову з Президентом США Дональдом Трампом. Під час цієї бесіди він підтвердив готовність України реалізувати безумовну пропозицію США щодо припинення вогню. Український народ прагне миру і готовий працювати над його досягненням.
Нагадаємо, що сьогодні України Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з лідером США Дональдом Трампом. Йшлося про ситуацію в Україні.
А 18 березня американський лідер також провів розмову з російським президентом. Ми писали про те, які основні заяви пролунали за підсумком перемовин між Трампом та Путіним.
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