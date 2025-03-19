Зеленский провел разговор с Президентом Европейского совета

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейского совета Антониу Коштой. Это произошло накануне важного заседания Совета Европы.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в среду, 19 марта.

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Во время беседы украинский лидер выразил благодарность за приглашение принять участие в мероприятии и обсудил ключевые вопросы повестки дня.

"Говорили также об участии Украины в инициативе по перевооружению Европы по плану ReArm Europe, финансировании закупки боеприпасов, а также о шагах для ускорения нашей интеграции в ЕС", — написал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул важность финансирования закупки боеприпасов, а также очертил шаги, необходимые для ускорения европейской интеграции Украины. Он выразил надежду на поддержку со стороны ЕС в разблокировании переговорных кластеров.

Отдельно глава государства проинформировал Антониу Кошту о своем конструктивном разговоре с Президентом США Дональдом Трампом. Во время этой беседы он подтвердил готовность Украины реализовать безусловное предложение США о прекращении огня. Украинский народ стремится к миру и готов работать над его достижением.

Напомним, что сегодня Украины Владимир Зеленский также провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Речь шла о ситуации в Украине.

А 18 марта американский лидер также провел разговор с российским президентом. Мы писали о том, какие основные заявления прозвучали по итогу переговоров между Трампом и Путиным.