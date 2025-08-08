Зеленський поговорив з Фіалою 8 серпня — головні теми

Президент України Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський 8 серпня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою. Перш за все увага була приділена крокам для досягнення реального миру.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Фіали

Зеленський розповів, що поінформував Фіалу про всі контакти та зусилля для забезпечення реального миру. За його словами, усі об'єднані тим, що війну треба закінчувати і що Європа має напрацювати спільну позицію по кожному важливому безпековому аспекту.

"Америка налаштована досягти припинення вогню, маємо разом підтримувати всі конструктивні кроки. Достойний, надійний, тривалий мир може бути тільки спільним результатом", — сказав президент.

Він також подякував Чехії за всю надану Україні підтримку, зокрема за чеську ініціативу щодо забезпечення українських військових артилерією. Володимир Зеленський зазначив, що це допомогло врятувати багато життів та зміцнити наші позиції.

Нагадаємо, 8 серпня Володимир Зеленський також поговорив з президентом Латвії. Сторони обговорили дипломатичні контакти, євроінтеграційний шлях України та питання безпеки в Європі.

Крім того, президент сьогодні провів розмову з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Серед основних тем були мирні ініціативи та спільне оборонне виробництво.