Україна
Зеленский провел разговор с премьером Чехии — что обсудили

Зеленский провел разговор с премьером Чехии — что обсудили

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 20:03
Зеленский поговорил с Фиалой 8 августа — главные темы
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Прежде всего внимание было уделено шагам для достижения реального мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Разговор Зеленского и Фиалы

Зеленский рассказал, что проинформировал Фиалу обо всех контактах и усилиях для обеспечения реального мира. По его словам, все объединены тем, что войну надо заканчивать и Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности.

"Америка настроена достичь прекращения огня, должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", — сказал президент.

Он также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских военных артиллерией. Владимир Зеленский отметил, что это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский также поговорил с президентом Латвии. Стороны обсудили дипломатические контакты, евроинтеграционный путь Украины и вопросы безопасности в Европе.

Кроме того, президент сегодня провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди основных тем были мирные инициативы и совместное оборонное производство.

Владимир Зеленский переговоры Чехия война в Украине Петр Фиала
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
