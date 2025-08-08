Зеленский поговорил с Фиалой 8 августа — главные темы

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Прежде всего внимание было уделено шагам для достижения реального мира.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского и Фиалы

Зеленский рассказал, что проинформировал Фиалу обо всех контактах и усилиях для обеспечения реального мира. По его словам, все объединены тем, что войну надо заканчивать и Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности.

"Америка настроена достичь прекращения огня, должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", — сказал президент.

Он также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских военных артиллерией. Владимир Зеленский отметил, что это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции.

Напомним, 8 августа Владимир Зеленский также поговорил с президентом Латвии. Стороны обсудили дипломатические контакты, евроинтеграционный путь Украины и вопросы безопасности в Европе.

Кроме того, президент сегодня провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди основных тем были мирные инициативы и совместное оборонное производство.