Зеленский поговорил с Фиалой 8 августа — главные темы

Зеленский провел разговор с премьером Чехии — что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа провел телефонный разговор с премьер-министром Чехии Петром Фиалой. Прежде всего внимание было уделено шагам для достижения реального мира.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского и Фиалы
Зеленский рассказал, что проинформировал Фиалу обо всех контактах и усилиях для обеспечения реального мира. По его словам, все объединены тем, что войну надо заканчивать и Европа должна выработать общую позицию по каждому важному аспекту безопасности.
"Америка настроена достичь прекращения огня, должны вместе поддерживать все конструктивные шаги. Достойный, надежный, длительный мир может быть только общим результатом", — сказал президент.
Он также поблагодарил Чехию за всю оказанную Украине поддержку, в частности за чешскую инициативу по обеспечению украинских военных артиллерией. Владимир Зеленский отметил, что это помогло спасти много жизней и укрепить наши позиции.
Напомним, 8 августа Владимир Зеленский также поговорил с президентом Латвии. Стороны обсудили дипломатические контакты, евроинтеграционный путь Украины и вопросы безопасности в Европе.
Кроме того, президент сегодня провел разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Среди основных тем были мирные инициативы и совместное оборонное производство.
