Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії — про що говорили

Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 20:08
Зеленський провів розмову з лідеркою Данії — про що говорили
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Telegram Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час неї сторони детально обговорили перебіг переговорного процесу та позиції України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Реклама
Читайте також:
Зеленський провів розмову з прем'єркою Данії — про що говорили - фото 1
Пост Зеленського. Фото: скриншот

Розмова Зеленського із Фредеріксен

Зеленський наголосив, що Україна продовжує конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами та вважає збереження такого формату взаємодії принципово важливим.

"Рухаємось, щоб був результат та справжнє закінчення кровопролиття. Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві і, відповідно, реакція світу буде жорсткою", — говориться у повідомленні.

Окремо Зеленський подякував Данії за всебічну підтримку України, назвавши її внесок значущим не лише для української оборони, а й для безпеки всієї Європи. Він також відзначив головування Данії у Європейському Союзі та ухвалення за цей період важливих рішень, зокрема щодо надання Україні фінансових безпекових гарантій на суму 90 мільярдів.

Президент наголосив, що кожен спільний крок робить Європу сильнішою. Сторони домовилися продовжувати співпрацю та наближатися до практичного впровадження гарантій безпеки як у двосторонньому форматі зі США, так і разом з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні, 26 грудня, провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та підняв тему підготовки до зустрічі із представниками США.

А також сьогодні ж український лідер обговорив з премʼєром Естонії допомогу Україні та прискорення миру.

Володимир Зеленський війна переговори Данія війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації