Зеленський провів розмову з лідеркою Данії — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Під час неї сторони детально обговорили перебіг переговорного процесу та позиції України.

Про це український лідер повідомив у Telegram у п'ятницю, 26 грудня.

Розмова Зеленського із Фредеріксен

Зеленський наголосив, що Україна продовжує конструктивну співпрацю зі Сполученими Штатами та вважає збереження такого формату взаємодії принципово важливим.

"Рухаємось, щоб був результат та справжнє закінчення кровопролиття. Росія має бачити, що відповідальність за зрив миру та затягування війни буде тільки на Москві і, відповідно, реакція світу буде жорсткою", — говориться у повідомленні.

Окремо Зеленський подякував Данії за всебічну підтримку України, назвавши її внесок значущим не лише для української оборони, а й для безпеки всієї Європи. Він також відзначив головування Данії у Європейському Союзі та ухвалення за цей період важливих рішень, зокрема щодо надання Україні фінансових безпекових гарантій на суму 90 мільярдів.

Президент наголосив, що кожен спільний крок робить Європу сильнішою. Сторони домовилися продовжувати співпрацю та наближатися до практичного впровадження гарантій безпеки як у двосторонньому форматі зі США, так і разом з європейськими партнерами.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський сьогодні, 26 грудня, провів розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та підняв тему підготовки до зустрічі із представниками США.

А також сьогодні ж український лідер обговорив з премʼєром Естонії допомогу Україні та прискорення миру.