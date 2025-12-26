Зеленский провел разговор с лидером Дании - о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Telegram Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Во время него стороны подробно обсудили ход переговорного процесса и позиции Украины.

Об этом украинский лидер сообщил в Telegram в пятницу, 26 декабря.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Разговор Зеленского с Фредериксен

Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает конструктивное сотрудничество с Соединенными Штатами и считает сохранение такого формата взаимодействия принципиально важным.

"Двигаемся, чтобы был результат и настоящее окончание кровопролития. Россия должна видеть, что ответственность за срыв мира и затягивание войны будет только на Москве и, соответственно, реакция мира будет жесткой", — говорится в сообщении.

Отдельно Зеленский поблагодарил Данию за всестороннюю поддержку Украины, назвав ее вклад значимым не только для украинской обороны, но и для безопасности всей Европы. Он также отметил председательство Дании в Европейском Союзе и принятие за этот период важных решений, в частности о предоставлении Украине финансовых гарантий безопасности на сумму 90 миллиардов.

Президент подчеркнул, что каждый совместный шаг делает Европу сильнее. Стороны договорились продолжать сотрудничество и приближаться к практическому внедрению гарантий безопасности как в двустороннем формате с США, так и вместе с европейскими партнерами.

Напомним, что Владимир Зеленский сегодня, 26 декабря, провел разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцом и поднял тему подготовки к встрече с представителями США.

А также сегодня же украинский лидер обсудил с премьером Эстонии помощь Украине и ускорение мира.