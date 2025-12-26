Зеленский обсудил с премьером Эстонии путь к миру в Украине

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 декабря, провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, стороны обсудили поддержку Украины.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Разговор Зеленского с Михалом

Зеленский отметил, что сейчас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира. Он рассказал премьеру Эстонии о деталях переговоров с Соединенными Штатами Америки.

По его словам, Украине важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены.

Стороны обсудили также дальнейшее сотрудничество и важность продолжения поддержки Украины. Зеленский отметил, что Эстония очень помогает с начала большой войны. Кроме того, именно эта страна с 1 января будет координировать работу стран NB8.

"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая дает нам возможность, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику. Спасибо за готовность помогать везде, где это нужно!" — добавил глава государства.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Напомним, 26 декабря Зеленский провел разговор с премьером Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили дипломатическую работу.

Также сегодня глава государства пообщался с лидером Финляндии Александром Стуббом.