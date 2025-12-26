Зеленский обсудил с премьером Эстонии путь к миру в Украине

Зеленский обсудил с премьером Эстонии помощь Украине
Президент Владимир Зеленский в пятницу, 26 декабря, провел разговор с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, стороны обсудили поддержку Украины.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Разговор Зеленского с Михалом
Зеленский отметил, что сейчас есть большой шанс остановить кровопролитие и достичь достойного мира. Он рассказал премьеру Эстонии о деталях переговоров с Соединенными Штатами Америки.
По его словам, Украине важно, чтобы партнеры понимали ситуацию и были максимально включены.
Стороны обсудили также дальнейшее сотрудничество и важность продолжения поддержки Украины. Зеленский отметил, что Эстония очень помогает с начала большой войны. Кроме того, именно эта страна с 1 января будет координировать работу стран NB8.
"Говорили и о реализации совместных проектов в рамках программы SAFE, и о важности программы PURL, которая дает нам возможность, в частности, усиливать ПВО и защищать энергетику. Спасибо за готовность помогать везде, где это нужно!" — добавил глава государства.
Напомним, 26 декабря Зеленский провел разговор с премьером Канады Марком Карни. В частности, стороны обсудили дипломатическую работу.
Также сегодня глава государства пообщался с лидером Финляндии Александром Стуббом.
