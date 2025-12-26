Відео
Головна Новини дня Зеленський обговорив з премʼєром Естонії допомогу Україні

Зеленський обговорив з премʼєром Естонії допомогу Україні

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 18:58
Зеленський обговорив з премʼєром Естонії шлях до миру в Україні
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю, 26 грудня, провів розмову з премʼєр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зокрема, сторони обговорили підтримку України.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Читайте також:

Розмова Зеленського з Міхалом

Зеленський зауважив, що наразі є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру. Він розповів премʼєру Естонії про деталі перемовин зі Сполученими Штатами Америки. 

За його словами, Україна важливо, аби партнери розуміли ситуацію та були максимально включені.

Сторони обговорили також подальшу співпрацю та важливість продовження підтримки України. Зеленський наголосив, що Естонія дуже допомагає з початку великої війни. Крім того, саме ця країна з 1 січня координуватиме роботу країн NB8. 

"Говорили і про реалізацію спільних проєктів у межах програми SAFE, і про важливість програми PURL, яка дає нам змогу, зокрема, посилювати ППО і захищати енергетику. Дякую за готовність допомагати всюди, де це потрібно!" — додав глава держави.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 грудня Зеленський провів розмову з премʼєром Канади Марком Карні. Зокрема, сторони обговорили дипломатичну роботу.

Також сьогодні глава держави поспілкувався з лідером Фінляндії Александром Стуббом.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
