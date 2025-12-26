Зеленський говорив з Мерцом — деталі розмови

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський 26 грудня провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Вони обговорили підготовку до зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Розмова Зеленського і Мерца

"Говорив з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Координуємо наші позиції, і всі у Європі маємо бути на одній стороні в захисті нашого європейського способу життя, незалежності наших держав і миру у Європі. Мир має бути", — сказав Зеленський.

Він поділився, що лідери обговорили підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Глава держави поінформував про нашу роботу з американськими представниками. Також вони домовились, що будуть діяти разом з європейцями й надалі.

"Вдячний Німеччині за незмінну й відчутну підтримку для України та нашого захисту. Завдяки тому, що робимо разом з Німеччиною, тисячі й тисячі життів в Україні вже врятовані від російських ударів, і ми тримаємо позиції в обороні, щоб були сильними й наші позиції в дипломатії. Фрідріху, дякую!" — наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський та Рютте провели розмову перед зустрічами у Флориді.

Крім того, президент обговорив з премʼєром Естонії допомогу Україні. Зеленський зауважив, що наразі є великий шанс зупинити кровопролиття та досягти достойного миру.