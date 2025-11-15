Зеленський поговорив із Федоровим — що відомо

Зеленський провів нараду з Федоровим — деталі розмови
У суботу, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів нараду із міністром цифрової трансформації Михайлом Федором. Сторони обговорили цифровізацію державних послуг.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Зеленський провів нараду з Федоровим — про що говорили
Сьогодні, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим цифровізацію державних послуг.
"Нарада з Михайлом Федоровим, першим віцепремʼєр-міністром України. Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контактів між громадянами й державою, між бізнесами й державою.
Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", — зазначив український лідер.
Нагадаємо, що нещодавно Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ) в Україні.
Також Федоров повідомляв, що українських школярів допомагатиме навчати штучний інтелект.
