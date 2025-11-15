Зеленський поговорив із Федоровим — що відомо

Президент України Володимир Зеленський під час наради з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим. Фото: Зеленський/Telegram

У суботу, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський провів нараду із міністром цифрової трансформації Михайлом Федором. Сторони обговорили цифровізацію державних послуг.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Федоров під час наради із Зеленським. Фото: Зеленський/Telegram

Зеленський провів нараду з Федоровим — про що говорили

Сьогодні, 15 листопада, Президент України Володимир Зеленський обговорив з очільником Мінцифри Михайлом Федоровим цифровізацію державних послуг.

"Нарада з Михайлом Федоровим, першим віцепремʼєр-міністром України. Наша держава продовжує цифровізацію державних послуг та зацікавлена в максимальній прозорості всіх контактів між громадянами й державою, між бізнесами й державою.

Все, що додає Україні стійкості, підтримуємо та впроваджуємо у відповідних рішеннях", — зазначив український лідер.

Скриншот повідомлення Зеленського/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ) в Україні.

Також Федоров повідомляв, що українських школярів допомагатиме навчати штучний інтелект.