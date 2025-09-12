Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Українських школярів навчатиме ШІ "Мрія" — подробиці від Федорова

Українських школярів навчатиме ШІ "Мрія" — подробиці від Федорова

Ua ru
Дата публікації: 12 вересня 2025 09:12
Школярів навчатиме український ШІ Мрія, заявив Михайло Федоров
Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Кадр з відео

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що невдовзі українських школярів допомагатиме навчати штучний інтелект. Причому платформа "Мрія" буде суто українською.

Саме так Федоров відповів на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Реклама
Читайте також:

У чому основні задачі українського освітнього ШІ

За словами Федорова, Україна працюватиме над створенням саме суверенного ШІ. Зараз платформа "Мрія" розробляється разом із фахівцями та за підтримки Google.

"Нам потрібна саме українська ШІ-модель, з українським контекстом. Ми вже працюємо з університетами, бібліотеками на українському контексті. Тому що ця модель буде суверенною та знатиме глибоку нашу історію наш контекст, щоб краще допомагати в освітній галузі", — сказав Федоров.

Чиновник вважає, що штучний інтелект дозволить не тільки отримувати інформацію учням, а й зніме зайве навантаження з вчителів, яким стане простіше генерувати різні завдання, тести, допомагати в профорієнтаційній роботі тощо.

"Тобто наша задача — створити платформу, через яку можна швидко поширити нові знання", — сказав Федоров.

Крім того, головний "цифровик" України анонсував появу ШІ у застосунку "Дія". До кінця року в ньому запустять кілька послуг на основі штучного інтелекту.

Раніше повідомлялось, що застосунок "Мрія" вже працює у тестовому режимі у 40 українських школах. Батьки, учні та вчителі перевіряють функціонал і дають зворотний зв'язок розробникам.

А вже з жовтня 2025 року деякі українці зможуть користуватися новою валютою під назвою "мрійки". Вона стане доступною у застосунку "Мрія".

Михайло Федоров освіта Дія Мрія штучний інтелект
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації