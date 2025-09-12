Школярів навчатиме український ШІ Мрія, заявив Михайло Федоров

Перший віцепремʼєр-міністр — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Кадр з відео

Перший віцепремʼєр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що невдовзі українських школярів допомагатиме навчати штучний інтелект. Причому платформа "Мрія" буде суто українською.

Саме так Федоров відповів на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

У чому основні задачі українського освітнього ШІ

За словами Федорова, Україна працюватиме над створенням саме суверенного ШІ. Зараз платформа "Мрія" розробляється разом із фахівцями та за підтримки Google.

"Нам потрібна саме українська ШІ-модель, з українським контекстом. Ми вже працюємо з університетами, бібліотеками на українському контексті. Тому що ця модель буде суверенною та знатиме глибоку нашу історію наш контекст, щоб краще допомагати в освітній галузі", — сказав Федоров.

Чиновник вважає, що штучний інтелект дозволить не тільки отримувати інформацію учням, а й зніме зайве навантаження з вчителів, яким стане простіше генерувати різні завдання, тести, допомагати в профорієнтаційній роботі тощо.

"Тобто наша задача — створити платформу, через яку можна швидко поширити нові знання", — сказав Федоров.

Крім того, головний "цифровик" України анонсував появу ШІ у застосунку "Дія". До кінця року в ньому запустять кілька послуг на основі штучного інтелекту.

Раніше повідомлялось, що застосунок "Мрія" вже працює у тестовому режимі у 40 українських школах. Батьки, учні та вчителі перевіряють функціонал і дають зворотний зв'язок розробникам.

А вже з жовтня 2025 року деякі українці зможуть користуватися новою валютою під назвою "мрійки". Вона стане доступною у застосунку "Мрія".