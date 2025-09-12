Видео
Украинских школьников обучит ИИ "Мрія" — подробности от Федорова

Украинских школьников обучит ИИ "Мрія" — подробности от Федорова

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 09:12
Школьников будет обучать украинский ИИ Мрія, заявил Михаил Федоров
Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Кадр из видео

Первый вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что вскоре украинских школьников будет помогать обучать искусственный интеллект. Причем платформа "Мрія" будет сугубо украинской.

Именно так Федоров ответил на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец.

Читайте также:

В чем основные задачи украинского образовательного ИИ

По словам Федорова, Украина будет работать над созданием именно суверенного ИИ. Сейчас платформа "Мрія" разрабатывается вместе со специалистами и при поддержке Google.

"Нам нужна именно украинская ИИ-модель, с украинским контекстом. Мы уже работаем с университетами, библиотеками на украинском контексте. Потому что эта модель будет суверенной и будет знать глубокую нашу историю наш контекст, чтобы лучше помогать в образовательной отрасли", — сказал Федоров.

Чиновник считает, что искусственный интеллект позволит не только получать информацию ученикам, но и снимет лишнюю нагрузку с учителей, которым станет проще генерировать различные задания, тесты, помогать в профориентационной работе и тому подобное.

"То есть наша задача — создать платформу, через которую можно быстро распространить новые знания", — сказал Федоров.

Кроме того, главный "цифровик" Украины анонсировал появление ИИ в приложении "Дія". До конца года в нем запустят несколько услуг на основе искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что приложение "Мрія" уже работает в тестовом режиме в 40 украинских школах. Родители, ученики и учителя проверяют функционал и дают обратную связь разработчикам.

А уже с октября 2025 года некоторые украинцы смогут пользоваться новой валютой под названием "мрийки". Она станет доступной в приложении "Мрія".

Михаил Федоров образование Дия Мрия искусственный интеллект
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
