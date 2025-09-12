Федоров анонсував масштабні впровадження ШІ в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував масштабне впровадження штучного інтелекту (ШІ) в Україні. За його прогнозами, до 2030 року Україна має опинитися серед 3 найкращих країн світу, які глобально впровадили ШІ для розв'язання проблем.

Про це Михайло Федоров сказав під час п'ятого Саміту перших леді та джентльменів у Києві, інформують з місця події Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Федоров про масштабування штучного інтелекту в Україні

Очільник Мінцифри зазначив, що до 2030 Україна повинна опинитися серед трьох найкращих країн світу, які масштабно впровадили штучний інтелект для вирішення проблем.

"Корисне використання штучного інтелекту повинно стати нашою культурою, релігією. Тому ми ставимо для себе ціль, щоб Україна до 2030 року була в топ-3 країн світу, які максимально масштабно, практично впровадили штучний інтелект, який вирішує якісь проблеми. Це, коли сервіси побудовані на ШІ, коли закони пишуть використовуючи ШІ", — розповів міністр.

Федоров зауважив, що в Міністерстві цифрової трансформації України штучний інтелект (ШІ) інтегрували в електронний документообіг. Завдяки цьому вже близько 70% всіх нормативно-правових актів аналізують завдяки йому. За словами посадовця, це економить для юристів відомства тисячі годин на рік.

Водночас Федоров визнав, що ШІ може помилятися, але відсоток цих помилок незначний — 5-7%.

Нещодавно Федоров заявив, що невдовзі українських школярів допомагатиме навчати штучний інтелект.

Раніше ми інформували, що українці створили застосунок ПДР.ai зі штучним інтелектом та віртуальним помічником.