Федоров анонсував оновлення освітньої платформи Мрія

Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував велике оновлення платформи "Мрія". За його словами, воно відбудеться з жовтня.

Про це Михайло Федоров розповів у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець на пресконференції у понеділок, 8 вересня.

Оновлення платформи "Мрія"

Федоров розповів, що під час П’ятого Саміту перших леді та джентльменів обговорюватимуть роль освіти у формуванні майбутнього.

За його словами, ключова задача системи освіти — це зробити людину щасливою, коли вона розуміє, чим хоче займатися та максимально інвестуватиме час в це. Він наголосив, що не можна через війну відкладати інвестиції в освіту.

"І ми будемо говорити, як в час, коли все змінюється, побудувати систему освіти таким чином, як використовувати інновації і великі дані, які будуть тобі підказувати будувати цю освітню траєкторію. Для цього ми впроваджуємо "Мрію", — зауважив міністр.

Федоров повідомив, що з жовтня буде велике оновлення платформи.

"А другий напрямок, якщо ти вже сьогодні абітурієнт, і система освіти ще не побудувалася, ми будемо знайомити з ЕТЕК-проєктами різними, і вони там будуть присутні, які дозволять навчитися, донавчитися, зрозуміти, пройти додаткову профорієнтацію", — додав він.

