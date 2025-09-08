Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Федоров анонсував велике оновлення платформи "Мрія"

Федоров анонсував велике оновлення платформи "Мрія"

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 14:45
Федоров анонсував оновлення освітньої платформи Мрія
Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував велике оновлення платформи "Мрія". За його словами, воно відбудеться з жовтня.

Про це Михайло Федоров розповів у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець на пресконференції у понеділок, 8 вересня.

Реклама
Читайте також:

Оновлення платформи "Мрія"

Федоров розповів, що під час П’ятого Саміту перших леді та джентльменів обговорюватимуть роль освіти у формуванні майбутнього.

За його словами, ключова задача системи освіти — це зробити людину щасливою, коли вона розуміє, чим хоче займатися та максимально інвестуватиме час в це. Він наголосив, що не можна через війну відкладати інвестиції в освіту.

"І ми будемо говорити, як в час, коли все змінюється, побудувати систему освіти таким чином, як використовувати інновації і великі дані, які будуть тобі підказувати будувати цю освітню траєкторію. Для цього ми впроваджуємо "Мрію", — зауважив міністр.

Федоров повідомив, що з жовтня буде велике оновлення платформи. 

"А другий напрямок, якщо ти вже сьогодні абітурієнт, і система освіти ще не побудувалася, ми будемо знайомити з ЕТЕК-проєктами різними, і вони там будуть присутні, які дозволять навчитися, донавчитися, зрозуміти, пройти додаткову профорієнтацію", — додав він.

Нагадаємо, заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова розповіла, що наразі в Україні бракує педагогів у природничих і точних дисциплінах.

Раніше премʼєр-міністр Юлія Свириденко розповіла, що цього року очно будуть навчатися майже 2,3 мільйона школярів.

Михайло Федоров українці Україна Мрія оновлення
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації