2,3 мільйона українських учнів повернулись до очного навчання — Свириденко

Шкільні заняття. Фото: Telegram-канал Юлії Свириденко

Сьогодні для 3,5 мільйона українських дітей розпочався новий навчальний рік, і дедалі більше школярів повертаються до шкільних класів. За словами уряду, цього року очно навчатимуться майже 2,3 мільйона учнів — на 103 тисячі більше, ніж минулого року.

Про це повідомляє прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Скільки дітей повертається до шкільних класів

Навчальний рік розпочинається для мільйонів українських дітей, і тенденція до повернення до очної освіти продовжується. Майже 2,3 мільйона учнів сіли за парти, тоді як дистанційне навчання обрали значно менше родин, ніж торік — 1,2 мільйона. Уряд зазначає, що різниця становить понад 103 тисячі учнів, що свідчить про відновлення роботи шкіл навіть у прифронтових регіонах.

"Семирічний Максим у Харкові зайде до нової школи з укриттям. Для нього це просто клас, а для нас — символ, що майбутнє сильніше за страх. До кінця 2026 року ми плануємо відкрити 203 нових укриття", — наголосила Свириденко.

Прем’єрка додала, що уряд розширює систему "Мрія", яка зараз охоплює учнів і вчителів у 2 000 шкіл, а в постраждалих від війни громадах створено 406 центрів цифрового навчання. Вчителі, за її словами, отримають додаткові стимули: зокрема, вчителька Ольга з Полтави вже з вересня матиме щомісячну доплату у 2 тисячі гривень та зможе самостійно обирати програми підвищення кваліфікації. Цього року в уряді нагадали, що кожна відремонтована школа, стипендія та відкритий клас — це вшанування пам’яті тих, хто загинув у війні.

Нагадаємо, що грошове забезпечення педагогічних працівників складається з посадового окладу та комплексу обов’язкових і додаткових надбавок. Кожна з цих надбавок розраховується окремо, і саме їх сукупність визначає підсумковий рівень заробітної плати вчителя.

Раніше ми також інформували, що середній рівень зарплат українських вчителів залишається критично низьким. Хронічна нестача фінансування освітньої сфери призводить до того, що молоді спеціалісти не поспішають обирати школу місцем своєї роботи, що створює дефіцит кадрів.