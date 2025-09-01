Видео
Свириденко рассказала, сколько детей учатся дистанционно

Свириденко рассказала, сколько детей учатся дистанционно

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 14:14
2,3 миллиона украинских учеников вернулись к очному обучению - Свириденко
Школьные занятия. Фото: Telegram-канал Юлии Свириденко

Сегодня для 3,5 миллиона украинских детей начался новый учебный год, и все больше школьников возвращаются в школьные классы. По словам правительства, в этом году очно будут учиться почти 2,3 миллиона учеников — на 103 тысячи больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщает Премьер-министр Юлия Свириденко.

Читайте также:

Сколько детей возвращается в школьные классы

Учебный год начинается для миллионов украинских детей, и тенденция к возвращению к очному образованию продолжается. Почти 2,3 миллиона учеников сели за парты, тогда как дистанционное обучение выбрали значительно меньше семей, чем в прошлом году — 1,2 миллиона. Правительство отмечает, что разница составляет более 103 тысяч учеников, что свидетельствует о возобновлении работы школ даже в прифронтовых регионах.

"Семилетний Максим в Харькове зайдет в новую школу с укрытием. Для него это просто класс, а для нас — символ, что будущее сильнее страха. До конца 2026 года мы планируем открыть 203 новых укрытия", — подчеркнула Свириденко.

Премьер добавила, что правительство расширяет систему "Мрія", которая сейчас охватывает учеников и учителей в 2 000 школ, а в пострадавших от войны громадах создано 406 центров цифрового обучения. Учителя, по ее словам, получат дополнительные стимулы: в частности, учительница Ольга из Полтавы уже с сентября будет получать ежемесячную доплату в 2 тысячи гривен и сможет самостоятельно выбирать программы повышения квалификации. В этом году в правительстве напомнили, что каждая отремонтированная школа, стипендия и открытый класс — это почтение памяти тех, кто погиб в войне.

Напомним, что денежное обеспечение педагогических работников состоит из должностного оклада и комплекса обязательных и дополнительных надбавок. Каждая из этих надбавок рассчитывается отдельно, и именно их совокупность определяет итоговый уровень заработной платы учителя.

Ранее мы также информировали, что средний уровень зарплат украинских учителей остается критически низким. Хроническая нехватка финансирования образовательной сферы приводит к тому, что молодые специалисты не спешат выбирать школу местом своей работы, что создает дефицит кадров.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
