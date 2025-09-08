Видео
Главная Новости дня Федоров анонсировал большое обновление платформы "Мрія"

Федоров анонсировал большое обновление платформы "Мрія"

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 14:45
Федоров анонсировал обновление образовательной платформы Мрія
Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал большое обновление платформы "Мрія". По его словам, оно состоится с октября.

Об этом Михаил Федоров рассказал в ответ на вопрос журналистки Новини.LIVE Галины Остаповец на пресс-конференции в понедельник, 8 сентября.

Читайте также:

Обновление платформы "Мрія"

Федоров рассказал, что во время Пятого Саммита первых леди и джентльменов будут обсуждать роль образования в формировании будущего.

По его словам, ключевая задача системы образования — это сделать человека счастливым, когда он понимает, чем хочет заниматься и максимально инвестировать время в это. Он отметил, что нельзя из-за войны откладывать инвестиции в образование.

"И мы будем говорить, как во время, когда все меняется, построить систему образования таким образом, как использовать инновации и большие данные, которые будут тебе подсказывать строить эту образовательную траекторию.  Для этого мы внедряем "Мрію", — отметил министр.

Федоров сообщил, что с октября будет большое обновление платформы.

"А второе направление, если ты уже сегодня абитуриент, и система образования еще не построилась, мы будем знакомить с ЕТЕК-проектами различными, и они там будут присутствовать, которые позволят научиться, доучиться, понять, пройти дополнительную профориентацию", — добавил он.

Напомним, заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева рассказала, что сейчас в Украине не хватает педагогов в естественных и точных дисциплинах.

Ранее премьер-министр Юлия Свириденко рассказала, что в этом году очно будут учиться почти 2,3 миллиона школьников.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
