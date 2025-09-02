Видео
Главная Новости дня Каких учителей сейчас больше всего не хватает в Украине — МОН

Каких учителей сейчас больше всего не хватает в Украине — МОН

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 17:00
Названы школьные предметы, учителей которых не хватает в Украине
Учитель математики. Фото: nus.org.ua

Украинским школам не хватает профессиональных педагогов в естественных и точных дисциплинах — биологии, химии, физике, математике, современных технологиях. Однако проблема не в количестве, а в качестве и профильности кадров.

Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Надежда Кузьмичева в интервью Hromadske.

Читайте также:

Почему не хватает учителей в школах?

Кузьмичева отметила, что программа школ предусматривает много предметов, и именно узкоспециализированных преподавателей не хватает.

"Эта нехватка не привязана к конкретным регионам — она общая для системы. Частично ее компенсируют перемещением учителей с временно оккупированных территорий на более безопасные регионы, но системное решение здесь в другом: нужно менять подход к подготовке и популяризации этих предметов на уровне педагогического образования", — пояснила она.

Отмечается, что молодежь не выбирает специальности учителя математики, физики или биологии в учреждениях высшего образования, поэтому кадровый дефицит сохраняется из-за низкой вовлеченности в получение педагогического образования по этим специальностям.

В то же время отмечается, что молодых педагогов в школах сейчас стало больше, в частности, из-за того, что школа дает бронирование от мобилизации.

"Сейчас это не приводит к полному закрытию потребности, потому что эти кадры обычно сосредоточены в областных городах, а у нас есть большая диспропорция с сельской местностью, и нехватка кадров ощущается именно там. Но это однозначно определенным образом выравнивает ситуацию. Однако это очень изменчиво. После отмены военного положения большая часть этих молодых педагогов выйдет из системы образования", — добавила Кузьмичева.

Напомним, недавно мы писали, что в этом году в Украине очно будут учиться почти 2,3 миллиона учеников. Это на 103 тысячи больше, чем в прошлом году.

Также сообщалось, как изменятся доходы педагогов с 1 сентября. Многие учителя имеют право на премии и надбавки.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
