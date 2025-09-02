Названо шкільні предмети, вчителів яких не вистачає в Україні

Вчитель математики. Фото: nus.org.ua

Українським школам бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах — біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Проте проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів.

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в інтерв'ю Hromadske.

Чому не вистачає вчителів у школах?

Кузьмичова наголосила, що програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.

"Ця нестача не прив’язана до конкретних регіонів — вона загальна для системи. Частково її компенсують переміщенням учителів із тимчасово окупованих територій на безпечніші регіони, але системне рішення тут в іншому: потрібно змінювати підхід до підготовки й популяризації цих предметів на рівні педагогічної освіти", — пояснила вона.

Зазначається, що молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у закладах вищої освіти, тому кадровий дефіцит зберігається через низьку залученість до здобуття педагогічної освіти за цими спеціальностями.

Водночас зазначається, що молодих педагогів у школах зараз побільшало, зокрема, через те, що школа дає бронювання від мобілізації.

"Зараз це не призводить до повного закриття потреби, тому що ці кадри зазвичай зосереджені в обласних містах, а в нас є велика диспропорція із сільською місцевістю, і нестача кадрів відчувається саме там. Але це однозначно в певний спосіб вирівнює ситуацію. Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти", — додала Кузьмичова.

