Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Яких вчителів зараз найбільше бракує в Україні — дані МОН

Яких вчителів зараз найбільше бракує в Україні — дані МОН

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 17:00
Названо шкільні предмети, вчителів яких не вистачає в Україні
Вчитель математики. Фото: nus.org.ua

Українським школам бракує фахових педагогів у природничих і точних дисциплінах — біології, хімії, фізиці, математиці, сучасних технологіях. Проте проблема не в кількості, а в якості й профільності кадрів. 

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова в інтерв'ю Hromadske

Реклама
Читайте також:

Чому не вистачає вчителів у школах?

Кузьмичова наголосила, що програма шкіл передбачає багато предметів, і саме вузькоспеціалізованих викладачів бракує.

"Ця нестача не прив’язана до конкретних регіонів — вона загальна для системи. Частково її компенсують переміщенням учителів із тимчасово окупованих територій на безпечніші регіони, але системне рішення тут в іншому: потрібно змінювати підхід до підготовки й популяризації цих предметів на рівні педагогічної освіти", — пояснила вона.

Зазначається, що молодь не обирає спеціальності вчителя математики, фізики чи біології у закладах вищої освіти, тому кадровий дефіцит зберігається через низьку залученість до здобуття педагогічної освіти за цими спеціальностями.

Водночас зазначається, що молодих педагогів у школах зараз побільшало, зокрема, через те, що школа дає бронювання від мобілізації.

"Зараз це не призводить до повного закриття потреби, тому що ці кадри зазвичай зосереджені в обласних містах, а в нас є велика диспропорція із сільською місцевістю, і нестача кадрів відчувається саме там. Але це однозначно в певний спосіб вирівнює ситуацію. Проте це дуже мінливо. Після скасування воєнного стану більша частина цих молодих педагогів вийде із системи освіти", — додала Кузьмичова.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що цього року в Україні очно навчатимуться майже 2,3 мільйона учнів. Це на 103 тисячі більше, ніж минулого року.

Також повідомлялося, як зміняться доходи педагогів із 1 вересня. Багато вчителів мають право на премії та надбавки.

вчителі МОН навчання бронювання школа
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації