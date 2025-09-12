Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Глава Минцифры рассказал о планах по внедрению ИИ

Глава Минцифры рассказал о планах по внедрению ИИ

Ua ru
Дата публикации 12 сентября 2025 15:02
Федоров анонсировал масштабные внедрения ИИ в Украине
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине. По его прогнозам, к 2030 году Украина должна оказаться среди трех лучших стран мира, которые глобально внедрили ИИ для решения проблем.

Об этом Михаил Федоров сказал во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве, информируют с места события Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Федоров о масштабировании искусственного интеллекта в Украине

Глава Минцифры отметил, что к 2030 году Украина должна оказаться среди трех лучших стран мира, которые масштабно внедрили искусственный интеллект для решения проблем.

"Полезное использование искусственного интеллекта должно стать нашей культурой, религией. Поэтому мы ставим для себя цель, чтобы Украина до 2030 года была в топ-3 стран мира, которые максимально масштабно, практически внедрили искусственный интеллект, который решает какие-то проблемы. Это, когда сервисы построены на ИИ, когда законы пишут используя ИИ", — рассказал министр.

Федоров отметил, что в Министерстве цифровой трансформации Украины искусственный интеллект (ИИ) интегрировали в электронный документооборот. Благодаря этому уже около 70% всех нормативно-правовых актов анализируют благодаря ему. По словам чиновника, это экономит для юристов ведомства тысячи часов в год.

В то же время Федоров признал, что ИИ может ошибаться, но процент этих ошибок незначителен — 5-7%.

Недавно Федоров заявил, что вскоре украинских школьников будет помогать обучать искусственный интеллект.

Ранее мы информировали, что украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником.

Михаил Федоров Минцифры технологии искусственный интеллект цифровизация
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации