Федоров анонсировал масштабные внедрения ИИ в Украине

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Фото: Федоров/Facebook

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине. По его прогнозам, к 2030 году Украина должна оказаться среди трех лучших стран мира, которые глобально внедрили ИИ для решения проблем.

Об этом Михаил Федоров сказал во время пятого Саммита первых леди и джентльменов в Киеве, информируют с места события Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Федоров о масштабировании искусственного интеллекта в Украине

Глава Минцифры отметил, что к 2030 году Украина должна оказаться среди трех лучших стран мира, которые масштабно внедрили искусственный интеллект для решения проблем.

"Полезное использование искусственного интеллекта должно стать нашей культурой, религией. Поэтому мы ставим для себя цель, чтобы Украина до 2030 года была в топ-3 стран мира, которые максимально масштабно, практически внедрили искусственный интеллект, который решает какие-то проблемы. Это, когда сервисы построены на ИИ, когда законы пишут используя ИИ", — рассказал министр.

Федоров отметил, что в Министерстве цифровой трансформации Украины искусственный интеллект (ИИ) интегрировали в электронный документооборот. Благодаря этому уже около 70% всех нормативно-правовых актов анализируют благодаря ему. По словам чиновника, это экономит для юристов ведомства тысячи часов в год.

В то же время Федоров признал, что ИИ может ошибаться, но процент этих ошибок незначителен — 5-7%.

Недавно Федоров заявил, что вскоре украинских школьников будет помогать обучать искусственный интеллект.

Ранее мы информировали, что украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником.