Зеленский поговорил с Федоровым — что известно

Зеленский провел совещание с Федоровым — детали разговора
В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром цифровой трансформации Михаилом Федором. Стороны обсудили цифровизацию государственных услуг.
Об этом глава государства сообщил в Telegram.
Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Минцифры Михаилом Федоровым цифровизацию государственных услуг.
"Совещание с Михаилом Федоровым, первым вице-премьер-министром Украины. Наше государство продолжает цифровизацию государственных услуг и заинтересовано в максимальной прозрачности всех контактов между гражданами и государством, между бизнесом и государством.
Все, что добавляет Украине устойчивости, поддерживаем и внедряем в соответствующих решениях", — отметил украинский лидер.
Напомним, что недавно Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине.
Также Федоров сообщал, что украинских школьников будет помогать обучать искусственный интеллект.
