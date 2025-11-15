Зеленский поговорил с Федоровым — что известно

Президент Украины Владимир Зеленский во время совещания с главой Минцифры Михаилом Федоровым. Фото: Зеленский/Telegram

В субботу, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с министром цифровой трансформации Михаилом Федором. Стороны обсудили цифровизацию государственных услуг.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Федоров во время совещания с Зеленским. Фото: Зеленский/Telegram

Зеленский провел совещание с Федоровым — о чем говорили

Сегодня, 15 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Минцифры Михаилом Федоровым цифровизацию государственных услуг.

"Совещание с Михаилом Федоровым, первым вице-премьер-министром Украины. Наше государство продолжает цифровизацию государственных услуг и заинтересовано в максимальной прозрачности всех контактов между гражданами и государством, между бизнесом и государством.

Все, что добавляет Украине устойчивости, поддерживаем и внедряем в соответствующих решениях", — отметил украинский лидер.

Скриншот сообщения Зеленского/Telegram

Напомним, что недавно Федоров анонсировал масштабное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Украине.

Также Федоров сообщал, что украинских школьников будет помогать обучать искусственный интеллект.