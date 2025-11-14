Зеленський провів нараду з дипломатами — про що говорили

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський провів відеоконференцію з керівниками всіх українських дипломатичних установ, під час якої окреслив ключові пріоритети зовнішньополітичної роботи на найближчий час та наступний рік. Глава держави подякував дипломатам за їхню працю та гідне представлення України на міжнародній арені.

Україна потребує більше підтримки

Однією з головних тем стало посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що Україна потребує додаткових систем ППО та ракет, а також подальшого розвитку ініціативи PURL, яка забезпечує надходження озброєння для захисту країни. Президент закликав активніше залучати до програми держав, які ще не долучилися, і збільшувати внески партнерів. Окремо він підкреслив важливість розвитку інструменту SAFE.

Під час наради обговорили також питання повернення українських дітей, викрадених Росією, та захисту прав людини на тимчасово окупованих територіях. Дипломати отримали завдання посилити роботу над просуванням резолюцій на підтримку України в ООН.

Зеленський підкреслив, що країна зараз як ніколи потребує міжнародної підтримки, і закликав кожного дипломата працювати заради зміцнення держави, її оборони та посилення позицій України у світі.

