Зеленский провел совещание с дипломатами — о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский провел видеоконференцию с руководителями всех украинских дипломатических учреждений, во время которой обозначил ключевые приоритеты внешнеполитической работы на ближайшее время и следующий год. Глава государства поблагодарил дипломатов за их труд и достойное представление Украины на международной арене.

Украина нуждается в большей поддержке

Одной из главных тем стало усиление противовоздушной обороны. Зеленский отметил, что Украина нуждается в дополнительных системах ПВО и ракет, а также дальнейшего развития инициативы PURL, которая обеспечивает поступление вооружения для защиты страны. Президент призвал активнее привлекать к программе государств, которые еще не присоединились, и увеличивать взносы партнеров. Отдельно он подчеркнул важность развития инструмента SAFE.

Во время совещания обсудили также вопросы возвращения украинских детей, похищенных Россией, и защиты прав человека на временно оккупированных территориях. Дипломаты получили задание усилить работу над продвижением резолюций в поддержку Украины в ООН.

Зеленский подчеркнул, что страна сейчас как никогда нуждается в международной поддержке, и призвал каждого дипломата работать ради укрепления государства, его обороны и усиления позиций Украины в мире.

Напомним, Владимир Зеленский провел разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым после ночного удара РФ по посольству страны в Киеве.

А также президент обсудил с премьер-министром Юлией Свриденко кандидатов на должность министров юстиции и энергетики.