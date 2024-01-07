Зеленський провів нараду щодо початку перемовин про вступ до ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів нашої держави у відносинах з партнерами в Європейському Союзі та НАТО на 2024 рік. На нараді були присутні голова Верховної Ради, очільник уряду, профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, міжнародники Офісу Президента і голова Офісу.
Про це він заявив під час свого вечірнього звернення, передає пресслужба ОП.
Відносини між Україною та партнерами
"Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання", — наголосив Зеленський.
За його словами, пріоритетом України є повна реалізація щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС.
Пріоритети України
Крім того, метою України є підготовка переговорної рамки України з Євросоюзом.
"Також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим", — запевнив президент.
Нагадаємо, раніше український посол у ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим етапом у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Для цього Україна має ухвалити закон про лобіювання. Зі свого боку, ЄС має провести аналітичну оцінку українського законодавства.
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