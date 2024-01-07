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Зеленський провів нараду щодо початку перемовин про вступ до ЄС

7 січня 2024 19:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський провів нараду щодо початку перемовин про вступ до ЄС
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський провів тривалу нараду щодо планів нашої держави у відносинах з партнерами в Європейському Союзі та НАТО на 2024 рік. На нараді були присутні голова Верховної Ради, очільник уряду, профільна віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ, міністр оборони та його перший заступник, міжнародники Офісу Президента і голова Офісу. 

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення, передає пресслужба ОП.

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Відносини між Україною та партнерами

"Наша комунікація, наші внутрішні зміни, кроки у відносинах, на які розраховуємо. Також і непублічна робота з партнерами. Чітко формулюємо завдання", — наголосив Зеленський.

За його словами, пріоритетом України є повна реалізація щодо відкриття переговорів про вступ до ЄС.

Пріоритети України

Крім того, метою України є підготовка переговорної рамки України з Євросоюзом.

"Також виробити таку систему відносин і комунікації з членами Альянсу, щоб кожна держава, кожен лідер на сто відсотків відчували, що разом з Україною НАТО стане значно сильнішим", — запевнив президент. 

Нагадаємо, раніше український посол у ЄС Всеволод Ченцов заявив, що Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим етапом у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Для цього Україна має ухвалити закон про лобіювання. Зі свого боку, ЄС має провести аналітичну оцінку українського законодавства.

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