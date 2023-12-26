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Посол назвав фактор, який стане початком переговорів щодо вступу України до ЄС

26 грудня 2023 15:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Посол назвав фактор, який стане початком переговорів щодо вступу України до ЄС
Посол України у ЄС Всеволод Ченцов. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Єврокомісія ініціює проведення міжурядової конференції, що стане ключовим етапом у переговорах щодо приєднання України до ЄС. Для цього Україна має ухвалити закон про лобіювання. Зі свого боку, ЄС має провести аналітичну оцінку українського законодавства

Про це повідомив український посол у ЄС Всеволод Ченцов в ефірі телемарафону.

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Ченцов наголосив, що процес приєднання може розпочатися вже на початку наступного року.

"Єдиний закон, який ще належить затвердити, — це закон про лобіювання, який уже внесений до Верховної Ради. Існують усі передумови до того, що ці вимоги будуть виконані на 100% у найближчі місяці", — каже він.

Також посол додав, що Європейська комісія має підготувати звіт та у березні подати його членам ЄС, щоб вони могли ухвалити рішення про початок міжурядової конференції.

"Це означатиме початок офіційних переговорів", пояснив Ченцов.

Також посол зазначив, що обидві сторони мають активно готуватися до цієї події до березня, зокрема розробляти переговорні рамки. Єврокомісія має провести аналіз українського законодавства, щоб оцінити його відповідність стандартам ЄС та визначити стратегію для переговорів.

Нагадаємо, що Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Європейського Союзу. Також країни-учасниці не обійшли ще три країни-кандидати до блоку.

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